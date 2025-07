Animali abbandonati, volontari allo stremo 

Abbandoni continui di animali, cuccioli feriti e non soccorsi, volontari allo stremo. Per le strade di Monserrato, gli animalisti combattono una battaglia quotidiana tra gravi difficoltà e pochissimi aiuti. Perché spesso, quando c’è da far curare un gatto malato o un cane investito, sono proprio i volontari a dover mettere mano al portafogli. E chi si occupa delle colonie feline – a Monserrato quelle censite sono dieci, di fatto sono molte di più – spesso si ritrova nuovi mici, abbandonati da chi non voleva più averne a che fare.

Indifesi

Ma nonostante le tante richieste d’aiuto e le chiamate alle forze dell’ordine per i casi di emergenza, la sensazione generale è quella di essere abbandonati e dover agire solo con le proprie forze e risorse. A farsi portavoce del malessere diffuso è la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. «La Giunta è stata eletta da un anno e per il benessere animale non è stato fatto niente. Ricevo decine di chiamate per animali non soccorsi, gatti feriti, cani in mezzo alla strada. Le povere volontarie non ce la fanno più», l’affondo della presidente regionale Anna Rita Salaris, che alcuni anni fa aveva collaborato con il Comune per la stesura del regolamento per i diritti degli animali. «Quel regolamento non è nemmeno visibile alla popolazione sul sito del Comune. Non si fanno più le giornate di chippatura, che salverebbero tantissimi animali, le sterilizzazioni sono tutte a carico dei volontari. E dove sono finiti i 100 mila euro per l’oasi felina?».

Il riferimento è al progetto della struttura attrezzata per ospitare i gatti randagi abbandonati, malati o feriti. Nel 2024 era arrivato un importante finanziamento regionale, oggi quelle risorse sono a bilancio, ma si attende ancora la stesura del progetto definitivo. E nel frattempo la realtà dei volontari è complessa, come testimoniato da Elena Serreli, che si prende cura di una colonia felina. «Di recente una gatta incinta è stata investita e ho dovuto chiamare i carabinieri per far intervenire i vigili, ma mi è stato detto che se la gatta era scappata il problema non era grave. Ho dovuto armarmi di gabbia e recuperarla io, insieme ai cuccioli», racconta. «Per altre situazioni critiche però è necessario che intervenga il canile convenzionato, perché hanno attrezzature idonee per certe problematiche».

Le criticità

La convenzione è in proroga fino al 31 dicembre, ma sono ancora diverse le situazioni che spaventano: alcuni mesi fa, due cani di grossa taglia avevano fatto strage di gatti in zona Gottardo, mentre un branco di randagi è stato responsabile di diverse aggressioni fuori dagli hangar del Comparto 8. Da martedì è in vigore la Legge Brambilla, che oltre a inasprire le pene per i maltrattamenti, riconosce gli animali come soggetti senzienti. «Un risultato storico, Comuni e forze dell’ordine devono capire che si cambia musica», commenta Salaris. «Come Leidaa saremo sempre pronti a collaborare, ma avremo tolleranza zero verso chi deve intervenire e non lo farà: se un cane viene legato alla catena bisogna agire, così come se il padrone lo lascia libero in strada. Basta con lo scaricabarile».

