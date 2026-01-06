Animali abbandonati, record durante le feste 

Randagismo e abbandoni di gatti e cani continuano a essere una piaga all’ordine del giorno a Selargius, che nel periodo di Capodanno si intensifica ancora di più. Gli interventi del canile Shardana per la cattura di animali liberi – anche feriti o spaventati dai botti – sono stati una decina solo tra l’ultimo giorno del 2025 e il primo del 2026.

Oggi Selargius è il secondo Comune tra i tanti convenzionati con il canile per numero di randagi catturati sul territorio, dietro solo a Quartu. In struttura sono infatti ospiti 65 cani (11 entrati nell’arco del 2025) adottabili, più qualche esemplare non disponibile per l’adozione in quanto considerato pericoloso. «L’abbandono non si ferma mai, ultimamente ci sono capitati anche diversi cani di razza», spiega Romina Magliani, responsabile di Shardana. «Per fortuna tra novembre e dicembre abbiamo avuto una buona risposta dalle adozioni, e non si trattava di regali di Natale, ma di persone che desideravano davvero avere un cane. Il problema è che continuano ad arrivare sempre nuovi esemplari, per cui non si riesce a ridurre i numeri».

Per combattere randagismo e abbandoni, secondo la responsabile, bisogna puntare forte su «microchippatura e sterilizzazioni, che sono fondamentali. Sono queste le due formule su cui devono lavorare i Comuni». Per adottare e dare una seconda vita agli animali abbandonati che vivono in canile, si può visitare il rifugio dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13.

