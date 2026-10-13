Anima IF, a Sa Manifattura in scena l’umano errare 

Cinque giorni di spettacoli, masterclass, installazioni e incontri per indagare il tema dell’umano errare, che significa navigare in questo mondo percorrendo anche rotte non consuete e accettare l’errore sciolto dalla colpa. Da oggi a domenica gli spazi di Sa Manifattura, a Cagliari, ospitano la nona edizione di Anima IF, la rassegna di teatro di figura che la storica compagnia Is Mascareddas (Premio Ubu 2023), con la direzione artistica di Donatella Pau, dedica al pubblico degli adulti.

Fra le declinazioni dell’umano errare spazio alla sostenibilità ambientale, con le compagnie slovene Maribor puppet theatre e Ljubljana Puppet Theatre che portano in Sardegna una coproduzione internazionale che unisce sei teatri di Slovenia, Polonia, Estonia, Lituania e Repubblica Ceca. Si parlerà anche di diritti umani, e di quelli delle donne in particolare, con la compagnia Cta di Gorizia.

Oggi l’inaugurazione, affidata alla satira sociale della compagnia italo-francese Creature Ingrate, che alle 19 presenta “Cosa fare quando vuoi uccidere il tuo capo?”. Si tratta di uno spettacolo per burattini in baracca in cui due improbabili esperte affrontano con assoluta serietà una fantasia inconfessabile. Alle 20,30 “Antipodi” della compagnia Dromosofista (Italia), un viaggio surreale su un cavallo in miniatura, tra personaggi stralunati e minuscoli uomini d'ombra: tra ombre cinesi, manipolazione di oggetti e teatro fisico.

Domani alle 19 il Ljubljana Puppet Theatre con “Transport: Departure” porta in scena il teatro iperrealistico in miniatura per riflettere su collasso ambientale e responsabilità ecologica. In replica alle 21 e il giorno dopo alle 20.Transport: Cargo” della compagnia Maribor Puppet Theatre aprirà l’appuntamento di venerdì 16 ottobre alle 19 con il racconto dell’impatto sull’ambiente dei camion che ogni giorno percorrono le strade del mondo.

Un viaggio dalla commedia alla poesia, attraverso il solo uso delle mani è la proposta del pluripremiato artista spagnolo Guillem Albà che sabato 17 ottobre alle 19 porta in scena il suo “Ma solitud”, spettacolo di marionette che per Albà è un ritorno alle origini. Alle 20,30 sarà in scena una delle storiche compagnie del teatro di figura tedesche: Merlin Puppet Theatre con “Noose”: una rappresentazione surrealista, a metà strada tra la commedia nera e il teatro dell’assurdo che in appena due metri quadrati di scena svela le vite di tutti noi, le vite mai vissute.

Domenica 18 ottobre l’ultima giornata si apre alle 19 con il Cta di Gorizia, Centro Teatro animazione e figure attivo dal 1994. In questa occasione proporrà “Lidia Poët, prima avvocata d’Italia”, uno spettacolo di narrazione con figure sulla travagliata vicenda giudiziaria di Lidia, che già dalla seconda metà dell’Ottocento lotta per vedere affermato il diritto delle donne ad iscriversi all’Albo degli avvocati. Alle 20,30 la replica di “Noose” di Merlin Puppet Theatre chiuderà il sipario sull’edizione di quest’anno di Anima IF.

RIPRODUZIONE RISERVATA