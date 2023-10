Cosa accade quando Carlo Bontempi (Daniele Liotti, nella foto ), medico vedovo e prossimo alle nozze con una collega, Margherita, si imbatte in Nina (Chiara Mastalli), sedicente medium che vive di truffe e piccoli espedienti? È possibile che la defunta moglie del primo stia cercando di comunicare? Sono queste le due domande a cui la serie tv di Canale 5, ambientata a Torino, “Anima gemella” in quattro prime serate, in onda da oggi diretta da Francesco Micciché.

