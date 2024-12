Angy Village, per ora rinasce il calcetto 

«Recupereremo il campo chiuso senza motivo». L’assessore ai Servizi tecnologico Matteo Venturelli annuncia novità per l’ex Angy Village, il centro polivalente al cui interno svetta lo scheletro metallico dell’ex “teatro tenda”. Una cartolina di “benvenuto ad Assemini” per chi proviene da Decimomannu da molti definita un obbrobrio: «Insieme all’assessorato allo Sport - spiega Venturelli - è stata fatta una ricognizione di tutte le strutture sportive in precedenza trascurate».

Vecchi impegni

Era il settembre 2020 quando la proprietà dell’impianto sportivo tornava nelle mani del Comune dopo vent’anni di gestione da parte di una società privata e una dura battaglia legale per il rientro in possesso.

I cancelli sbarrati e le strutture in degrado avrebbero dovuto far spazio a una nuova riapertura nel 2021. «L’intenzione è rendere fruibile la struttura al più presto», prometteva l’assessore pentastellato Diego Corrias, oggi all’opposizione, a cui seguiva il collega Gianluca Mandas: «Stiamo mettendo in atto una progettualità volta alla riqualificazione di quella che da sempre rappresenta un’incompiuta per il Comune».

Proprio in quei giorni Venturelli, all’epoca in minoranza, obiettava: «Rimaniamo tranquilli, se lo dicono lo fanno. Magari però impiegheranno dieci anni». Da allora tutto è rimasto in sospeso, intervallato solo dalle promesse rinnovate durante la campagna elettorale 2023. E adesso la palla passa proprio a Venturelli e alla Giunta del sindaco Mario Puddu.

La novità

Primo atto: il Comune ha deciso di investire su manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’impianto sportivo di calcio a 5: «Inizieremo impegnando 40mila euro per il campo di calcetto», fa sapere Venturelli. Un brodino caldo, niente più, viste le condizioni della struttura.

«Magari fosse il campo di calcio a 5 - commenta Corrias - la priorità di quello spazio. L'ex Angy Village era un punto ricreativo, di svago e punto di ritrovo estivo per tanti, oltre che un’opportunità economica per il soggetto che lo prenderebbe in gestione. Che intenzioni ha l’amministrazione? Quando pensa di fare una gara e restituirlo alla comunità? Non possiamo permetterci questo stato di abbandono».

I progetti

Replica il sindaco Mario Puddu: «Dopo il campo da calcetto proseguiremo con la ristrutturazione dell’intera struttura e l’affidamento della gestione dopo anni di fermo. Non escludiamo una riqualificazione e valorizzazione di tutta la zona compresa tra l’Angy village e l’area cimiteriale. Bisogna tuttavia tener presente che alcuni terreni sono di proprietà privata». L’obiettivo? «Creare una cerniera tra un’area attualmente verde, ma trascurata, e l’ingresso della cittadina», dice Puddu, che resta cauto: «Promesse non ne voglio fare, se non quella che ci impegneremo a fondo per accelerare i tempi e ridare ad Assemini quello che è stato per anni il fiore all’occhiello per lo svago delle famiglie». Intanto né l’idea dei costi né i fondi sono a disposizione del Comune.

