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23 giugno 2026 alle 00:18

Anguille e panada 

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Nel cuore di Assemini, accanto alla meravigliosa Laguna di Santa Gilla, la nostra avventura continua. Per la quarta puntata di “Filindeu”, oggi alle 21 su Videolina, abbiamo avuto il privilegio di varcare la soglia della casa dei centenari, un luogo impregnato di storie e tradizioni, dove il tempo sembra essersi fermato per preservare il ricco patrimonio culturale di questo importante centro sardo. Il piatto del giorno è la panada alle anguille. Gianluca Medas, il nostro cuoco per caso, si è immerso nella cultura locale per scoprire i segreti di questo piatto ricco di storia e sapore. Così, questa sera, vi porteremo alla scoperta di come nasce una vera panada di Assemini, seguendo i passaggi autentici che la rendono così speciale.

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