Anguilla o agnello, è sempre panada 

Assemini è pronta a festeggiare la sua regina: sa panada. Lo fa dedicando al piatto tipico una due giorni nel centro storico organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco. Appuntamento sabato e domenica.

La ricetta

Farina di semola e 00, strutto, acqua tiepida e un pizzico di sale sono gli ingredienti che consentono la preparazione della pasta violada , la quale farà da involucro alla tipica panada asseminesa. Lo strutto rende elastico su croxiu , consentendo la chiusura ermetica tra base e coperchio con su curdoni o s’oru . Al suo interno un ripieno di anguille o agnello generalmente accompagnati con patate o piselli, il tutto insaporito con pomodori secchi, prezzemolo e aglio.

Una ricetta presumibilmente risalente alla dominazione spagnola, fatta propria dai sardi con alcune varianti territoriali che consentivano con pochi ingredienti di ottenere un piatto completo.

Assemini ne vanta la tradizione più antica con la versione “grande”, che riesce a sfamare un’intera tavolata, cotta lentamente in forno a mo’ di pentola a pressione. Poi c’è la versione “piccola”, le panadine fritte dal ripieno variegato.

La sagra

Inaugurazione sabato alle 18.30, la domenica spazio agli stand gastronomici e artigianali, mostre e laboratori, visite guidate, musiche, canti e balli tradizionali dalle 10 alle 22. Ma soprattutto associazioni e produttori locali metteranno le mani in pasta per far degustare ai visitatori un assaggio di pietanza.

«In questa seconda edizione dopo quella del 2019», dice l’assessore allo Sviluppo economico Francesco Murtas, «non ci siamo limitati alla festa in piazza ma abbiamo inserito la manifestazione all’interno di un contesto storico e architettonico ben definito. Fondamentale è stata la disponibilità da parte dei proprietari ad aprire le case campidanesi che, con i loro portali, faranno da vetrina agli antichi mestieri e ai vari laboratori».

Le mani

Saranno sei i punti vendita nei quali si potranno prenotare le panade: La Maison des delices, La baita, I 4 venti, Nonna Claudia, Sa moba antiga e Gaia. Se ne fa portavoce Gaia Trudu, 44 anni, felice di esaltare la tradizione: «La ricetta è passata da generazione in generazione. L’ho imparata da mamma e l’ho insegnata ai miei figli Stefano e Karol».

Soddisfatta anche Erika Sollai, 46 anni: «Il Comune ha chiesto l’adesione di tutti i rivenditori». Ottimista Simona Cuncu, 42 anni: «Nonostante il poco preavviso speriamo di riuscire a soddisfare i partecipanti. Contribuirà alla realizzazione delle panade anche mia madre di 75 anni che le prepara ormai da quando ne aveva 14».

Ai rivenditori si aggiungono i residenti e le associazioni che faranno assaporare le loro preparazioni e insegneranno le procedure per realizzarle. Tra queste la Pro Loco, la Consulta delle donne, il Gruppo folk San Pietro, l’associazione Sant’Andrea e l’associazione San Cristoforo.

