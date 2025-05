“Anguilla di Marte” di Garau, finalmente spunta la testa 

Dopo la coda, ecco la testa. «E finalmente», dicono i cittadini di Santa Giusta dopo 15 anni dall’installazione della coda dell’Anguilla di Marte ideata dall’artista Salvatore Garau. L’opera è stata sistemata ieri mattina in un’aiuola dietro il palazzo comunale, non lontano da dove svetta la coda.

L’opera (che pesa tre tonnellate ed è alta sette metri), realizzata a mano dall’artigiano Stefano Piga, è dedicata allo stagno di Santa Giusta, un tempo il più ricco di anguille. Si presenta con la bocca aperta che addenta due teste elleniche del II secolo A.C. In realtà però si tratta di due copie perfette del giovane Satiro di Othoca, il reperto archeologico che era stato scoperto nello stagno durante gli scavi subacquei del 2010.

Per la realizzazione del basamento ci sono voluti 35mila euro, risorse del bilancio municipale; per l’opera invece il Comune ha messo a correre 15mila e in più ha ottenuto due finanziamenti dalla Fondazione di Sardegna per un totale di 80mila euro. La testa dell’Anguilla di Marte è rimasta ferma per anni nel laboratorio dell'artigiano proprio perché lo stesso attendeva di essere pagato perché aveva sempre ribadito che in corso d'opera la testa ha assunto misure differenti, passando da tre a sette metri dopo le indicazioni di Salvatore Garau che aveva avuto carta bianca dal Comune per la progettazione. L’inaugurazione è prevista venerdì alle 18.30.

