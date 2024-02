Angola eliminata, adesso Luvumbo può tornare 

Si ferma nei quarti di finale la corsa delle palancas negras in Coppa d’Africa e adesso il Cagliari spera nel rientro di Zito Luvumbo. L’Angola è stata battuta (1-0) ed eliminata dalla Nigeria ma esce dalla competizione africana per nazioni a testa alta, anzi altissima. A decidere è stata una rete dell’attaccante atalantino Ademola Lookman che al 41’ del primo tempo ha scaraventato alle spalle di Antonio dal disco del rigore un pallone arrivato dalla sinistra.

Una rete arrivata a coronamento di una grande supremazia territoriale delle Superaquile , andate vicino alla marcatura anche con il napoletano Victor Osimhen. La squadra rossonera (ieri in divisa gialla) di Soares Goncalves si è espressa soprattutto in contropiede con il tridente composto da Gilberto (ancora preferito a Luvumbo), Mabululu e Gelson Dala.

Il copione tattico non è cambiato nella ripresa (da segnalare un palo dell’Angola e un gol annullato a Osimhen per fuorigioco), sino a quando, al 21’ Zito non ha sostituito Gilberto. Il giovane rossoblù è stato poco cercato dai compagni ma è riuscito comunque a procurarsi l’occasione per due tiri in porta, agevolmente neutralizzati da Nwabili. Finisce 1-0, la Nigeria sfiderà Guinea o Repubblica Democratica del Congo. Oggi gli altri due quarti di finale: Mali-Costa d’Avorio e Capo Verde-Sudafrica.

