Intervista.
10 agosto 2025 alle 00:34

Angius a Venezia «col film più personale» 

«È il mio film più autobiografico e doloroso, ma anche quello che propone momenti più da commedia. Il mio miglior film, sicuramente quello in cui ho dato di più». Bonifacio Angius è un torrente in piena di orgoglio, onestà e problemi superati. “Confiteor -come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione” è il suo quarto lungometraggio e sarà proiettato nelle Notti veneziane all’interno della XXII edizione delle Giornate degli autori, la sezione collaterale e interna della Mostra cinematografica di Venezia in programma dal 27 agosto al 6 settembre.

Nel cast Edoardo Pesce, Giuliana De Sio, Geppi Cucciari, Simonetta Columbu, Massimiliano Nocco e Antonio Angius, figlio di Bonifacio. Il regista sassarese, anche autore della sceneggiatura, si è avvalso delle musiche di Luigi Frassetto. Ad affiancare Il Monello nella produzione sono stati successivamente Mosaicon Film e la polacca Agresywna Banda. Tra i contributi, da segnalare quello della Regione, della Fondazione Sardegna Film Commission, di Uci, Los Siglos de Los Siglos e Fondazione di Sardegna.

Bonifacio Angius, una gestione travagliata iniziata nel 2017 ma alla fine testardamente il film è concluso.

«A un certo punto avevo quasi deciso di rinunciare perché mi stava facendo male alla salute, ma poi ho capito che sarebbe stato un suicidio artistico, ho rimesso mano al copione e ne ho fatto un film più fresco, girato in più tranche e in più luoghi: Sardegna, Roma e anche Polonia».

Lo definisce un film quasi autobiografico, perché?

«Racconta la storia in parte della mia infanzia, di mio padre, è un film altamente autobiografico ma non sulla mia vita privata. Una commedia che si trasforma in dramma e di nuovo in commedia, continuamente. È un film dove si alternano rabbia e tenerezza, fragilità e violenza, dove non ci sono buoni e cattivi ma tutti i lati delle persone. È un film sul perdono, sull’accettazione, direi un film terapeutico. A differenza degli altri miei film si punta pure sulla leggerezza anche se è il mio film più doloroso. C'è la storia di un regista in grossa difficoltà che decide di girare un film sulla sua vita e questo non potevo raccontarlo con tono serio, ma leggero, con ironia. È un film per tutti: dal salumiere al critico cinematografico».

Recitare insieme al proprio figlio che sensazioni dà?

«Inizialmente avevo un po’ di paura perché la storia è molto intensa e dovevo calare un ragazzino nella storia con tatto, ma è anche un sogno perché questo è un film importante per il mio percorso. Un giorno mentre andavamo sul set ho detto ad Antonio ci pensi? Stiamo facendo un film insieme… Le scene con lui sono molto vere e molto intense».

Perché sono stati scelti Pesce e De Sio?

«Con Edoardo siamo amici è uno dei più grandi attori della sua generazione, fa la parte dello zio, la parte negativa. Giuliana De Sio è la madre del protagonista, l’abbiamo sempre ammirata in famiglia».

Simonetta Columbu ha detto: Miao Miao (il suo personaggio) è una donna non come vorremmo fosse, ma come è veramente.

«Spesso anche quando si tratta di donne forti si ha paura di raccontarne anche i lati negativi. Il suo personaggio è dolce e sensuale, ma egoista e crudele, inizialmente rappresentata con un gatto poi con altri animali. Si racconta anche la storia d'amore con un uomo abbandonato. Il lato femminile va raccontato a tutto tondo, con onestà».

Lei dice che il cinema deve tornare ad essere sacro: cosa ci vuole?

«Ci vuole la sincerità di non prendere in giro il pubblico, il pubblico non è stupido, quando gli proponi un alto livello lo apprezza. La retrospettiva a Torino con i miei 3 film ha fatto tre sold out da 600 posti tutti i giorni. Il pubblico ha bisogno di ritrovare la magia del cinema».

