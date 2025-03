Angioi va in ritiro con la Nazionale  

Sorridente e con il tricolore cucito sul petto della maglia del Parmaclima Baseball, Gabriele Angioni ha festeggiato il proprio 24º compleanno a Radiolina, ospite a L’Informatore Sportivo 360. Interbase e 2ª base cresciuto nel Cagliari, dove si è distinto anche in battuta e come lanciatore, il più forte giocatore sardo di baseball si appresta a vestire per la seconda stagione la maglia dei ducali, con cui nel 2024 ha vinto il titolo italiano, il Real Madrid del baseball, viste le 15 Champions Cup e gli 11 scudetti in bacheca. In azzurro dai tempi delle elementari, dopo tutta la trafila delle nazionali giovanili il sestese è arrivato nella Elite e da lunedì sarà in ritiro a Grosseto, assieme al lanciatore iglesiente Mattia Sireus, altra stella del sarda, accasatasi al Grosseto 1952.

Angioi a breve tornerà a Parma per allenarsi con la squadra in vista dell’apertura della serie A 2025, ma in realtà non si è mai fermato: «Giochiamo 6 mesi all’anno, ma io da settembre a oggi non ho mai smesso grazie al sole della Sardegna. Mi alleno col Cagliari al Poetto, se si costruisse il campo lì arriverebbero sa tutto il mondo e si giocherebbero qui anche gli Europei». Per emergere, a fare la differenza è la testa. «Da piccoli ci si allena sulla tecnica, a questi livelli ormai si punta su parte atletica, velocità e forza. La perseveranza di allenarsi tutti i giorni, e poi farlo quando arriva il momento. Devi tirare la palla il più lontano possibile, e siccome sei preparato e lucido, quando serve lo fai».

«I miei genitori hanno giocato entrambi in serie A, mio fratellino sta seguendo le orme. All’inizio agli amici sembrava uno sport strano, poi con 19 compagni fondammo il Sestu Baseball, memorabile. Le statistiche e lo spettacolo contsano, ma è in campo che bisogna dimostrare il proprio valore».

