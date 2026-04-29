Angioi in Giunta, effetto domino in Consiglio 

Prima seduta dopo la lunga pausa pasquale e, soprattutto, nuovi equilibri da mettere a fuoco. Il Consiglio comunale è ripartito con una seduta densa, segnata dall’esordio in Giunta di Paolo Angioi, nominato assessore all’Urbanistica in quota Sardegna al Centro 20venti al posto di Ivano Cuccu. Un passaggio che produce effetti immediati anche tra i banchi dell’assemblea, dove torna Giovanna Bonaglini, già assessora tecnica ai Servizi sociali nella prima Giunta guidata da Massimiliano Sanna: «Io sono stata eletta nel gruppo dell’Udc, nel quale rimarrò, però darò la mia adesione tecnica a Sardegna al Centro 20venti». Una formula che, nei fatti, rafforza l’asse centrista della maggioranza, ma che dovrà misurarsi alla prova dell’Aula. L’effetto domino dell’ingresso di Angioi in Giunta si riflette anche nelle commissioni consiliari. Nella terza (Ambiente) entra Giulia Solinas, mentre Bonaglini prende posto nella commissione Sport e Valeria Carta in quella Urbanistica.

Poi il cuore politico della seduta: le prime interpellanze di una trentina inserite nel lunghissimo ordine del giorno. In apertura, il tema più sensibile, la Ztl nel centro storico. A rispondere al capogruppo di Oristano al centro, Giuliano Uras, è direttamente il sindaco: «La Ztl si farà. Ci sono delibere, autorizzazioni ministeriali e un intervento già avviato. I vigili stanno procedendo con le installazioni. L’obiettivo è mettere ordine e rendere il centro più vivibile, con una fase sperimentale attenta alle conseguenze». Linea apprezzata da Uras: ««Mi fa piacere che abbia ribadito con coraggio quanto già detto nell’ultima assemblea pubblica: esistono atti già assunti e non c’è nulla da stravolgere, semmai da correggere nell’interesse del centro storico». Clima più teso sul verde pubblico, con un botta e risposta serrato tra Uras e l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda sulle criticità segnalate soprattutto a Nuraxinieddu. «Nessuno sottovaluta sicurezza e decoro – replica Zedda – ma il territorio è ampio e le risorse limitate. Stiamo riorganizzando gli interventi, fissando priorità sulle emergenze». In chiusura, via libera a una lottizzazione a Sa Rodia e ai bilanci di previsione della Scuola civica di musica e dell’Istar. ( m. g. )

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