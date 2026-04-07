Angioi assessore, ufficializzata la settima Giunta 

La settima Giunta Sanna dall’inizio della consiliatura adesso è completa. Il sindaco Massimiliano Sanna ha firmato il decreto che nomina Paolo Angioi assessore all’Urbanistica, chiudendo l’ennesimo riassetto dell’esecutivo. Un passaggio atteso, ma non immediato. La nomina, infatti, ha subito uno slittamento di alcuni giorni sullo sfondo delle tensioni tra Sardegna al Centro 20Venti e Forza Italia.

A far emergere le frizioni era stata la presa di posizione pubblica di 20Venti sulle priorità politiche da condividere al tavolo di maggioranza, un’iniziativa che non era stata accolta favorevolmente dagli alleati e che ha imposto un chiarimento interno, poi rientrato. Classe 1986, odontoiatra, già presidente delle commissioni consiliari Ambiente, sport e politiche giovanili e rappresentante territoriale dell’Associazione nazionale dentisti italiani, Angioi entra in Giunta con le deleghe a Urbanistica, edilizia residenziale, usi civici, energia, viabilità, trasporti e parcheggi, insieme alla gestione del patrimonio. Con l’ingresso in Giunta, Angioi lascia il seggio in Consiglio, dove subentra Giovanna Bonaglini, prima dei non eletti nelle fila dell’Udc, lista in cui era stato eletto. ( m. g. )

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