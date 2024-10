Angie entra tra i 24 di Sanremo Giovani 

Il percorso di Angie a Sanremo Giovani prosegue. La cantautrice di Uta, si è qualificata con il brano “Scorpione” tra i 24 artisti, che, da martedì 12 novembre e per 5 appuntamenti settimanali, condotti da Alessandro Cattelan, in seconda serata su Rai 2 (ma anche su Radio2 e RaiPlay), torneranno ad esibirsi per conquistare un posto tra le Nuove Proposte a Sanremo 2025.

I selezionati per la semifinale del 10 dicembre, sempre condotta da Cattelan su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli, saranno 12, i migliori, secondo la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda. I 6 più votati, infine, con i 2 vincitori di Area Sanremo, si daranno battaglia il 18 dicembre, in diretta dal Casinò di Sanremo, in prima serata su Rai 1, per conquistare uno dei 4 posti tra le Nuove Proposte.

Un lungo percorso ad ostacoli, anche per Angie! Classe 2001, una partecipazione, nel 2010, a “Ti lascio una canzone” e, poi, nel 2018, a “The Voice of Italy”, Angelica Paola Ibba è entrata di recente nella scuderia della Emi Records, con cui ha pubblicato il suo ultimo singolo “Vent’anni”, e ha già fatto segnare numeri interessanti col brano “Frasi mai dette”. Ora è il turno di “Scorpione” e che vinca il migliore.

