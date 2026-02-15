angheleddu raggiante «Vittoria emozionante» 

Monastir. Un derby al cardiopalma per il Monastir. La squadra campidanese batte in rimonta il Latte Dolce conquistando il terzo successo di fila: «Vittoria emozionante e rocambolesca», commenta il tecnico Marcello Angheleddu, «avendo giocato tre partite in sette giorni avremmo potuto essere stanchi, ma i ragazzi hanno lavorato bene anche sulla base della spinta emotiva. Quando siamo andati sotto hanno avuto la voglia di recuperare».

Questo filotto di risultati vale il terzo posto in solitaria: «È bello e inaspettato. A inizio stagione nessuno avrebbe messo in preventivo questa classifica. Siamo felici di essere competitivi e dei momenti positivi che stiamo vivendo, ma per crescere ancora adesso bisogna mantenere l’equilibrio».

Nel prossimo turno i biancoblù affronteranno l’Atletico Lodigiani: «Si è rinforzato e ha un allenatore top per la categoria come Mariotti. Sarà stimolante sfidarlo», conclude Angheleddu. Nel derby si è dimostrato ancora decisivo Alessandro Aloia, autore della doppietta arrivato a quota 15 gol stagionali: «Ho segnato il gol più importante di questa stagione. Una prova così contro un avversario preparato ci dà ancora più consapevolezza dei nostri mezzi», commenta l’attaccante.

Opposto l’umore dei biancoazzurri sassaresi, sconfitti dopo una buona prova. Il tecnico Michele Fini fa mea culpa per il gol subito a tempo scaduto: «Nel secondo tempo oltre al vento sono state decisive le capacità tecniche degli avversari sulle palle inattive. Dobbiamo migliorare su quest’aspetto. La squadra ha lavorato bene dal punto di vista tecnico e tattico. Abbiamo creato soprattutto nel primo tempo tre o quattro situazioni nitide che non siamo riusciti a concretizzare. Per salvarci dobbiamo continuare a fare questo tipo di prestazioni».

