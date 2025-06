Angheleddu esulta: «Gruppo e dedizione» 

Monastir. Obiettivo finale playoff raggiunto. Il Monastir ha conquistato un nuovo traguardo storico e avrà la possibilità di giocarsi l’ultimo step per l’accesso alla prossima Serie D.

«Ho la fortuna di allenare un gruppo forte e con molti giocatori abituati a giocare sfide di questo tipo – le parole a caldo dell’allenatore Marcello Angheleddu –. Li ringrazio per tutti i sacrifici che stanno portando avanti con dieci mesi di lavoro ad alta intensità. Mi è piaciuta la dedizione nel credere nell’idea di calcio proposta». Il netto successo conquistato al Comunale contro la W3 Maccarese segue quello di misura di domenica scorsa a Fiumicino. «Oggi i ragazzi mi hanno dato un segnale molto positivo sulla forza del gruppo – prosegue il tecnico – e di quanto ci stiano credendo. Siamo stati molto bravi a tenere alta la concentrazione dopo il successo nella partita d’andata. Il risultato non era scontato perché l’avversario è molto forte, arrivato secondo in un girone competitivo come quello del Lazio. Siamo stati capaci nel giocare di attesa e ad aver colpito nel momento giusto».

Il Monastir sta conquistando anche gli spettatori, accorsi in massa allo stadio: «Anche oggi c’era una cornice di pubblico bellissima, i tifosi ci danno una carica importante e anche loro credono nel nostro progetto. Vedono nel gruppo un fattore trainante». Al secondo turno ci sono gli emiliani della Vianese che si sono imposti sui marchigiani del K Sport Montecchio Gallo: «Come avevamo fatto in precedenza con la W3 Maccarese abbiamo già visto qualcosa in settimana sui prossimi avversari per capire cosa aspettarci. Nei prossimi giorni approfondiremo l’analisi», conclude il tecnico.

La formula prevede una doppia sfida l’8 e il 15 giugno: martedì si svolgerà il sorteggio per conoscere la squadra che giocherà in casa la sfida di ritorno. La squadra vincente conquisterà la promozione in Serie D.

