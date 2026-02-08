VaiOnline
Dopo gara.
09 febbraio 2026 alle 00:39

Angheleddu è cauto: «Pensiamo a salvarci» 

Tertenia. La soddisfazione in casa Monastir si taglia a fette, ma si resta con i piedi per terra. «Un buon risultato, una vittoria importante», dice Marcello Angheleddu, allenatore dei campidanesi, «siamo in zona playoff? Non ho visto ancora la classifica: il nostro obiettivo resta confermare la categoria. Questo è un campionato molto più difficile rispetto agli anni scorsi. La media salvezza sta salendo, quindi dobbiamo ancora fare tanti punti».

Sulla vittoria, «abbiamo giocato una buona gara sfruttando anche gli episodi ma il risultato è meritato, avendo affrontando un avversario forte con una gara di alto livello. In sintesi abbiamo saputo gestire la gara. Anche nella ripresa, quando non abbiamo rischiato quasi nulla. I migliori della mia squadra? Tutti. La nostra forza è il gruppo».

La Cos «è una squadra importante, in un campionato capita di attraversare momenti difficili. È una formazione di spessore con giocatori di qualità che conoscono bene la categoria. L’allenatore Francesco Loi conosce bene il campionato. Non ha bisogno di consigli da nessuno».

Nicola Ruggeri, vice allenatore della Cos, è subentrato nel ruolo a inizio ripresa a Loi, espulso per proteste. «Gi episodi non ci sono stati favorevoli. In ogni caso c’è poco da parlare e molto da pedalare. Dobbiamo far punti a cominciare da domenica ad Anzio, una squadra in forte ripresa che ha vinto a Budoni. Come è in forte ripresa l’Ischia».

