Angelozzi: mai visto un investimento così 

«Iniziamo questa nuova stagione con entusiasmo e soddisfazione». La partenza numero 12 dell’era Giulini è firmata da Stefano Melis, direttore generale di una società che cerca, con volti nuovi e una mentalità cambiata, di costruire una stagione positiva. Guido Angelozzi e Fabio Pisacane sono in scena insieme, una botta e via, presentarli uno dopo l’altro sarebbe stato banale. Se con Pisacane la scommessa è forte ma con l’attaccamento viscerale alla causa, con Angelozzi – nel calcio di vertice dal 1973 – vai sul sicurissimo. Gli fa onore citare il suo predecessore («Abbiamo una base solida anche grazie al lavoro di Nereo Bonato») e non nasconde il suo entusiasmo: «Ho girato molto, ma credetemi, non avevo mai visto una società così organizzata, il Cagliari ha già investito 30 milioni per confermare pezzi importanti, da quando sono nel calcio non avevo mai visto un investimento del genere, questo vuol dire visione, programmazione. Abbiamo un presidente che c’è sempre, in ogni riunione operativa, questo perché ama il Cagliari e vuole che tutto funzioni per il meglio». Angelozzi, che dichiara con un sorriso eloquente di sentire «l’energia di un quarantacinquenne», ha avuto modo di capire cosa significhi sbarcare a Cagliari: «Ho già avuto modo di partecipare con il presidente, il direttore Melis e l’ad Catte all’incontro con tutti i dipendenti, mi sono emozionato nel vedere tanto senso di appartenenza, una quantità di persone che ogni giorno portano il proprio mattoncino alla causa rossoblù».

Mercato e obiettivi

L’ex Frosinone non cela l’accento siciliano, per nulla sporcato da decenni in giro per il Paese. Dice e non dice riguardo le strategie: «Zortea è un giocatore forte, ha mercato, l’ho avuto a Frosinone e lo conosco bene, se arrivasse un’offerta la valuteremo come vale per altri calciatori, ma l’idea è tenere quasi tutti», a seguire una puntualizzazione: «Se qualcuno dovesse chiedere di andare via, ci confronteremo per capire cosa fare, chi resta a Cagliari lo deve fare con entusiasmo». Le entrate: «Stiamo lavorando per far arrivare qualcuno presto, prima possibile, magari già prima del ritiro, ma non ho fretta, perché quando corri troppo, sbagli. Alcuni ragazzi che ho in rosa li devo ancora conoscere. Voglio capire cosa possono darci prima di intervenire». La rosa. «Abbiamo già tanti elementi di grande esperienza, come Pavoletti, Deiola, Mina e Luperto ci danno esperienza, senza dimenticare Caprile, Adopo e altri giovani ma già con un buon vissuto ad alto livello. È una base solida, serve solo completarla». In mezzo al campo: «Prenderemo qualcuno, ma non uno uguale a chi è andato via, tipo Makoumbou. Serve un centrocampista completo, capace di fare le due fasi e coprire più ruoli».

Angelozzi ha centrato promozioni ma anche clamorose cadute. Conosce la materia: «L’obiettivo è restare nella categoria, se riusciremo a raggiungerlo prima del dovuto, si potrà puntare a qualcosa di ulteriore. Ma teniamo i piedi per terra, conosciamo i nostri valori e quello che deve essere il nostro percorso». Le richieste di Giulini. «Costruire una rosa migliore di quella che già c’è». Tutti al lavoro, da oggi: il Cagliari prima di tutto. (e.p.)

