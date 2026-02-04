Angelozzi, il mercato e il futuro: «Luperto? Ci servivano i soldi» 

«Se ho sbagliato, lo dirà il tempo». L’affare Luperto ancora caldo, stemperato da una classifica impensabile solo un mese fa. Il direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi traccia un bilancio della campagna acquisti presente e passata e anticipa tutte le domande: «So cosa volete sapere», l’esordio fa capire quanto la ferita sia aperta, «Luperto è partito perché ci servono le risorse per andare avanti, un’offerta vantaggiosa per un classe ‘96». I soldi, baby, un sacrificio che Angelozzi spiega più volte nel corso dei quaranta minuti con i giornalisti: «Pisacane non voleva che Luperto partisse, io e il presidente abbiamo deciso, chi guida un club deve anche prendere decisioni difficili». Non solo: «È come un figlioccio perché era con me a Lecce, capisco l’amarezza dei tifosi, so che c’è fermento». C’è spazio anche per altre ammissioni – «Ha avuto qualche diversità di vedute con Pisacane in passato» – ma anche per rivelazioni: «Guai a toccare Luperto, per l’allenatore, non è stato facile convincerlo della cessione». Cinque milioni di euro, però, è una cifra che può fare la differenza. Come in questo caso. «Lo so, ho detto che era incedibile, mi sono sconfessato, ma nel mercato del calcio accadono spesso imprevisti». E una considerazione: «Non è detto che con Luperto avremmo raggiunto il decimo posto».

Il bilancio

Sette giocatori in entrata, sette in uscita, il Cagliari come esce da questa finestra di mercato? «Sono arrivati in prestito due giocatori già pronti, Dossena e Sulemana, che voi conoscete bene. E alcuni giovani con Raterink e Albarracin che potrebbero già darci una mano, secondo me abbiamo fatto un bel lavoro, poi sarà il tempo a dire la sua». Il diesse sottolinea i riscatti estivi di Piccoli e Zortea ma anche le loro cessioni: «Tutti ci andavano contro, il tempo ci ha dato ragione». Angelozzi non vuole darsi un voto: «I voti li date voi, di sicuro avrei potuto fare di più. Mi è sfuggito all’ultimo Dominguez, per esempio, ma è stato il Bologna a tirarsi indietro». E su un altro attaccante, il viola Kouamè, c’è stata una frenata dettata dal sentimento: «Sarebbe stato un ostacolo per la crescita di Trepy, un ragazzo sul quale crediamo molto». Giovani, Angelozzi ha seguito il progetto del club: «Albarracin lo seguivamo da tempo, così come Raterink, la partenza di Luperto può far crescere Rodriguez, diventerà fortissimo».

Prati, Zito e Kili

«Prati, anche per la grande intuizione di Pisacane di schierare in quel ruolo Gaetano, ha perso spazio, lo ha capito e ha chiesto di andare da un’altra parte. Cosi come Luvumbo, ci aveva chiesto da due mesi di poter cambiare aria», così il diesse sui due prestiti eccellenti. Su Kilicsoy si sbilancia: «Discuteremo col Besiktas, volevamo anticipare il riscatto con una cifra minore ma non è stato possibile, ci sta omaggiando delle sue giocate, è un piccolo fenomeno». Ovvero, cercheremo di tenerlo. Angelozzi risponde a quella parte di tifosi che sembra preoccupata: «I tifosi sono l’elemento principale del club, ma il club per andare avanti ha bisogno di risorse. Se non ci sono, come si fa? Cosa si fa? Evidentemente avevamo bisogno di risorse».

