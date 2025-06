Angelozzi è il nuovo diesse con lui il collaboratore Longo 

Guido Angelozzi, 70 anni, è il nuovo direttore sportivo del Cagliari. Arriva dal Frosinone Calcio, la società in cui fino a oggi ha ricoperto tre ruoli chiave: amministratore delegato “operations”, direttore generale e responsabile dell’area tecnica. Con il Cagliari, probabilmente già domani firmerà un contratto per una stagione sportiva, con l’opzione del prolungamento legato alla permanenza in Serie A. Con lui, arriva da Frosinone uno dei suoi collaboratori più fedeli, il capo dell’area scouting dei gialloazzurri Gianluca Longo, con Angelozzi già a Bari e a La Spezia. Diventa automatica la separazione con Nereo Bonato, legato al Cagliari da altri due anni di contratto.

Positivo e proficuo il colloquio durato oltre cinque ore, a Napoli, fra Angelozzi e Fabio Pisacane. Il nuovo allenatore rossoblù ha convinto uno dei dirigenti più esperti e apprezzati del calcio nazionale a scegliere il progetto del Cagliari per chiudere la sofferta esperienza a Frosinone, che va in archivio con una salvezza in volata e i playout evitati per un punto.

Chi è Longo

Il Cagliari acquista un professionista di alto profilo, perché Longo, 34 anni, pugliese, ex promessa del Bari, carriera da calciatore interrotta da una malattia grave che lo ha costretto a lasciare il calcio, si convertì ancora molto giovane alla carriera dirigenziale proprio con Angelozzi, a Bari, specializzandosi nel reclutamento dei giovani calciatori in giro per il mondo. Longo, che si è laureato a Bari in Scienze politiche con una laurea sulla dissoluzione dei regimi comunisti nei Balcani, diventa un insostituibile collaboratore di Angelozzi (sua la “scoperta” di Gatti, ceduto alla Juve) fino a ottenere, nel 2023, il premio di “Miglior responsabile Area Scouting per la Serie B” al Gran Galà del Calcio. (e.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA