Angelozzi, doppio ex senza rancore 

«Sono stato un anno e mi sono trovato benissimo, poi ci siamo lasciati di comune accordo: mi è dispiaciuto andare via, ma il presidente voleva cambiare e lo abbiamo fatto da amici senza alcun tipo di polemica». L’esperienza di Guido Angelozzi da direttore sportivo del Cagliari si è chiusa poco meno di sei mesi fa, dopo una brillante salvezza e tanti giocatori (soprattutto giovani) valorizzati. Una sola stagione ma che ha lasciato il segno nel dirigente catanese, che ricorda con affetto l’anno trascorso in Sardegna: «Avevamo iniziato un bel percorso, peccato non aver potuto continuare», le parole in collegamento con “Il Cagliari in Diretta”, su Videolina e Radiolina. «I matrimoni si devono fare in due, me ne sono andato con l’amaro in bocca ma lo accetto serenamente. Mi fa piacere vedere che il Cagliari stia facendo un buon campionato, a parte le ultime giornate ma in A non si può vincere sempre. Sta continuando la strada che avevamo intrapreso l’anno scorso».

Il confronto

Dici Cagliari-Frosinone e il pensiero, come doppio ex, va ad Angelozzi che dei giallazzurri è stato direttore dell’area tecnica dal 2020 al 2025, prima di trasferirsi proprio in rossoblù. E gran parte della squadra che ora sta sorprendendo tutti, dall’alto del suo sesto posto in classifica, l’ha costruita lui: «Palmisani, Bracaglia, Oyono, Cichella, Ghedjemis, Kvernadze, Monterisi… ci sono parecchi ragazzi che stanno lì da tempo, li abbiamo presi che erano giovanissimi», ricorda. «Ho un ricordo sempre bello e affettuoso, con un gran rapporto con la famiglia Stirpe. È una squadra con una bella anima, poi quest’anno è arrivato un fondo americano che ha permesso di acquistare altri giocatori forti. Anche se poi sono sempre i soliti che giocano». Per domani non vuole fare un pronostico, ma dà un consiglio al Cagliari e al suo ex allenatore Fabio Pisacane: «Il Frosinone gioca sempre per vincere, ha un modo di giocare dove va a pressare tutti dentro l’area. Segna tanti gol, ma concede anche diverse possibilità: i rossoblù stiano attenti, poi che vinca il migliore».

Il presente

Con un curriculum come il suo (35 anni da dirigente fra A, B e C, dopo aver giocato come centrocampista), Angelozzi non poteva certo stare fermo a lungo dopo il Cagliari. Su di lui è (ri)piombato lo Spezia, dove era già stato nel 2014-2015 e dal 2018 al 2020, anno in cui aveva costruito la squadra capace di ottenere la prima storica promozione dei liguri in Serie A. Ha ritrovato gli Aquilotti in C, da direttore dell’area tecnica, e sta dominando il Girone B (quello della Torres) con 32 punti in dodici giornate, +6 sul Ravenna secondo. «Sono rimasto all’antica e cerco di fare un certo tipo di calcio, sono contento che qui a La Spezia me lo facciano fare: è un ambiente bellissimo, poi avevo un debito con città e società», dichiara. La sua carriera dirigenziale è iniziata dalla Sicilia, al Leonzio: «Per scherzo, in realtà volevo fare l’allenatore. Eravamo in C2, il presidente mi aveva chiesto di dargli una mano perché non conosceva nessuno».

L’attualità

Fra i giocatori del Cagliari che si stanno maggiormente mettendo in mostra c’è Alessandro Romano, ieri chiamato da Mancini. In rossoblù poteva arrivare già con Angelozzi: «Eravamo stati vicini a lui e a gennaio a Pisilli, poi la Roma era stata un po’ troppo rigida. Complimenti al presidente e al nuovo ds Accardi, sono stati bravissimi». Intanto, qualcosa di suo è rimasto: «Abbiamo messo in piedi un’ottima organizzazione dell’area scouting con Andrea Cossu, Roberto Muzzi e Danilo Sancamillo, un buonissimo gruppo di lavoro. Abbiamo portato Palestra e Rodríguez, poi sono stati inseriti tanti ragazzi che venivano dal settore giovanile come Mendy, chiudendo benissimo con 43 punti. È un bel percorso». Presto, come collega, potrebbe ritrovare Leonardo Pavoletti che proprio in queste settimane sta svolgendo il corso Figc da direttore sportivo: «Deve fare esperienza, ma secondo me può riuscirci tranquillamente. E di certo deve conoscere le lingue, a differenza mia che non parlo inglese e ho avuto molte difficoltà».

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