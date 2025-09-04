Angelozzi: Belotti voleva il Cagliari, ci farà divertire 

Il colpo di coda, il canto del Gallo. Il cerchio si è chiuso a venti minuti dal gong con l’arrivo di Belotti, l’attaccante giusto al posto giusto al momento giusto secondo Guido Angelozzi, stregato dall’uomo, oltre che dal giocatore e dai suoi 163 gol in Serie A. «Ci farà divertire», strizza l’occhio il ds del Cagliari mentre traccia un bilancio sul mercato insieme al direttore generale Stefano Melis, visibilmente soddisfatto, pure lui, del gruppo messo a disposizione dell’allenatore Pisacane. «Il giusto mix», sottolinea, «tra giovani, esperti e identità, in linea con il percorso iniziato l’anno in B».

Curiosità e retroscena

Curiosità e retroscena sulle trattative che hanno portato al Cagliari edizione 2025-26, nel corso della conferenza stampa che si è svolta ieri alla Domus. «Sì poteva fare qualcosa di più e meglio, ma quello sempre», ammette Angelozzi che ha avuto il suo gran daffare in questi mesi, sia in entrata che in uscita. Considera l’acquisto di Belotti un colpo straordinario, e non lo manda certo a dire. Le soddisfazioni più grandi, però, le ha avute nelle operazioni per Esposito e Rogriduez.

Solo il Cagliari

E quando parla dell’ex dell’Empoli, arrivato nell’Isola attraverso l’Inter, il tono della voce sembra addirittura addolcirsi. «L’anno scorso ha segnato dieci gol tra campionato e Coppa Italia, lo volevano tutti», ricorda il ds. «Grazie alla sua volontà, con l’aiuto del procuratore, siamo riusciti a portarlo qui. Altrove avrebbe guadagnato di più ma ha scelto Cagliari, per questo è stata un’operazione bellissima, sia sotto l’aspetto tecnico che emotivo».

Il futuro è adesso

Sul’ex Peñarol invece: «Lo abbiamo preso adesso ma lo seguiamo da due anni. Ne approfitto per fare i complimenti al grande lavoro dell’area scouting. È un classe 2005, su di lui c’erano, non a caso, grandi club come il Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen. In questo caso, ha avuto un ruolo chiave anche la tradizione uruguaiana nel Cagliari».

La cessione di Piccoli

Angelozzi si sofferma poi sulle cessioni e tiene a precisare: «Sino a una settimana prima dell’inizio del campionato eravamo convinti di non vendere Piccoli e Zortea. Il presidente ha sempre detto che di fronte a offerte importanti, sarebbero potuti partire. Ma a quel punto, davvero, pensavamo di non darli più via». Soprattutto per il bomber bergamasco è arrivata la proposta indecente, il diesse rossoblù ripercorre così il passaggio di consegne in attacco: «Quando la Fiorentina ci ha proposto tutti quei soldi, ci siamo incontrati con tutte le componenti della società: “e ora che cosa facciamo?” Non potevamo non accettare. A quel punto è scattata la corsa al sostituto, sotto traccia.

Il Gallo nel destino

«Trattandosi di una programmazione non iniziata a giugno, sia l’allenatore che il presidente preferivano un italiano, uno già radicato in Serie A», spiega Angelozzi. «C’erano Cutrone, Cheddira, Mota, Belotti appunto. Quest’ultimo ha chiamato il mister dicendogli: “io voglio venire a Cagliari”. È successo tutto l’ultimo giorno di mercato. Abbiamo chiamato il ragazzo per incontrarlo nel pomeriggio. Ci abbiamo parlato per una ventina di minuti, abbiamo visto una voglia di rivalsa impressionante». Lì è scattata la corsa contro il tempo tra Como e ingaggio. «Per venire da noi ha lasciato parecchi soldi», svela il ds. «Ci siamo promessi di rivederci tra una quindicina di giorni per individuare un’opzione per il futuro. Ha solo 31 anni, del resto. È la storia del calcio italiano. Lo voleva il Valencia, ma ha scelto il Cagliari e sono certo che ci regalerà tante soddisfazioni».

Il dg soddisfatto

Accanto al ds, c’è il direttore generale rossoblù Stefano Melis.«Abbiamo un gruppo coeso. Fin dal principio stiamo vedendo confermati gli auspici per i risultati che vorremmo ottenere in questa stagione», sottolinea il dg che tiene poi a precisare: «Non mi piace parlare di progetto ma di un percorso iniziato nell’anno in B e che sta andando, secondo noi, nella giusta direzione». E ancora: «Sostenibilità e razionalità economica vanno di pari passo con la solidità del club. Abbiamo una rosa quasi tutta di proprietà con il giusto mix tra giovani, esperti e identità». Obiettivo: «Vogliamo una stagione gagliarda come spirito. E la salvezza il prima possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA