Angelo Duro in arrivo a Cagliari sulla scia di nuove polemiche a Torino 

Arriverà a Cagliari il 13 marzo (Teatro Massimo) e i biglietti sono esauriti da mesi, tutti attendono Angelo Duro lo stand up comedian palermitano forse più famoso del momento ma di sicuro il più dissacrante e al centro di nuove polemiche. Dopo il suo monologo a Sanremo durante la sua settimana di sold out a Torino è stato contestato due volte da pubblico.

Ma lui dai suoi profili social (sempre seguitissimi) ha risposto alla sua maniera senza arrendersi e rilanciando con una nuova provocazione. «Ho sofferto molto per quello che mi è successo nelle date di Torino. Una sera una tipa si è incazzata con me e voleva salire sul palco accusandomi di body shaming e la sera dopo una signora sulla carrozzina mi ha accusato di fare insulti gratuiti alla gente. Invece non è vero. Non è assolutamente vero. E volevo chiarire. Io non ho mai fatto, insulti gratuiti. A nessuno. Ma solo a pagamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA