Angelo Bresciani alla guida del Comitato Sartiglia 

Con l’elezione a presidente di Angelo Bresciani si compone il Comitato Sartiglia. Dopo le consultazione dei Gremi si è insediato l’organo consultivo della Fondazione Oristano, che raccoglie le competenze tecnico-scientifiche legate agli aspetti organizzativi della giostra. Il Comitato è formato, oltre che da Bresciani, da Giuseppe Vacca e Salvatore Carta per il gremio dei Contadini, Luigi Mugheddu e Cesare Muru per i Falegnami, mentre il presidente della Fondazione, Carlo Cuccu, ha indicato come suo delegato Luigi Cozzoli. «Il Comitato è chiamato a un ruolo organizzativo importante, ed è formato da persone il cui apporto sarà fondamentale per l'organizzazione dell'edizione 2024», ha sottolineato Cuccu. ( m. g. )

