Angelo Branduardi  canta San Francesco al festival di Ulassai  

Su tutti Angelo Branduardi sulla via (musicale) di San Francesco d’Assisi che annoda le sue trame con quel “Filo bianco” che (da Ulassai) vuole ancora proporre l’arte dell’indimenticabile Maria Lai quale sorgente di sempre nuove riflessioni e proposte per l’oggi. Intorno un calendario fitto che animerà il borgo montano dell’Ogliastra da lunedì 14 a lunedì 28 luglio, finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza EU - Next Generation.

Come la pia Veronica

“Caras e Mascaras” è il titolo di questa edizione scelto sulla scia della pia Veronica che incontrando Gesù trasportare la croce, il volto sporco di sudore e sangue, lo soccorse e deterse con un panno di lino su cui sarebbe rimasta l’impronta del viso di Cristo. «Da diversi anni la relazionalità cara a Maria Lai tesse le trame del festival che ne riprende il concetto. Quale migliore occasione del gesto della Veronica per rilevarne ancora l’importanza? In un gesto forse da discepola, forse, semplicemente, da essere umano interpellato dalla necessità dell’altro, questa donna racchiude il senso che il volto, i nostri volti hanno nei rapporti e nelle relazioni», spiega don Roberto Corongiu, parroco di Ulassai e direttore dell’evento.

“Caras e Caratzas”

Il primo appuntamento è per lunedì 14 luglio in piazza Italia con “Caras e Caratzas”, tra le suggestioni delle sonorità tanto ataviche quanto originali di Gavino Murgia e dei suoi musicisti, in un inedito duetto con le riflessioni di Bachisio Bandinu sui nostri volti e le nostre maschere. L’antico arco in pietra presso Barigau fa da cornice a Daniele Vinci e Salvatore Corrias, moderati da Paola Pilia, il 18 luglio. Ad accompagnarli il giovanissimo duo di violino ed arpa di Chiara Piras e Laura Busia. Uno dei più grandi volti della musica italiana che racconta uno dei più grandi volti della storia dell’umanità. Ad otto secoli dalla stesura del “Cantico delle Creature”, il 21 luglio Angelo Branduardi con la sua band al completo propone “Il Cantico”, viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi. Il suggestivo scenario della Stazione dell’Arte ospiterà l’evento, cuore del festival.

Ensemble Ellipsis

Il 22 luglio appuntamento al CaMuC per una produzione Insulae Lab: Flavio Soriga e Gianluca Pischedda in “La storia siamo noi”: voci, suoni ed appunti di Sardegna. Una narrazione in romanzo ed in musica di tempi, volti, storie che vedono la nostra isola di Sardegna calata nella storia universale, nella Storia. Il 24 luglio, nella chiesa di Sant’Antioco martire, un trio frizzante di raffinati musicisti si esibirà in “Non solo tango” ovvero l’Ensemble Ellipsis di Alberto Cesaraccio con Fabio De Leonardis ed Alessandro Deiana, tra le note di Bellafronte, Boutros, Aroztegui ed altri maestri del tango, nelle sue mille sfaccettature.

“Omines Ammentos”

Il 25 luglio un doppio appuntamento con i Tenores di Neoneli e l’Orchestra Popolare Sarda. “Omines Ammentos” alla chiesa di Sant’Antioco, in un racconto musicato, cantato, di tre grandi volti della storia sarda ma dal respiro internazionale: Antonio Gramsci, Emilio Lussu e Enrico Berlinguer. Poi, alla chiesa di San Sebastiano, “Voci, suoni e radici” dove la musica tradizionale, vissuta nell’oggi, continua a essere memoria del volto dell’Isola, veicolo di dinamiche comunitarie e identitarie.

L’omaggio a Faber

Il piazzale della chiesa parrocchiale torna ad essere animato dalla musica in “I mille volti di Utopia” a opera dei Zirichiltaggia, band tributo a Fabrizio De André. Insieme ad Andrea Cannas accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le parole e le melodie del Faber, tra i mille volti che ha sapientemente raccontato e dipinto nelle sue canzoni, immagine dell’umano che ha vissuto e di quel che potrebbe essere. (red. cult.)

RIPRODUZIONE RISERVATA