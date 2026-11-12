Dall’oratorio Don Milani di Soleminis alla panchina della Nazionale. È lungo più di trent’anni il cammino che ha portato Angelo Agus, 61 anni, a vestire l’azzurro: il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò lo ha scelto come capo delegazione dell’Under 15. La nomina è stata ufficializzata lo scorso 3 novembre dalla Federazione.

Agus affiancherà il gruppo del tecnico Enrico Battisti, appena rientrato dall’Azerbaigian. Dal 24 al 30 ottobre gli Azzurrini hanno disputato la prima edizione della Fifa U-15 World Cup & Festival, chiudendo al dodicesimo posto in un torneo con 189 nazionali. Per Malagò l’ingresso del dirigente sardo serve a dare ulteriore slancio al lavoro sulle selezioni giovanili, puntando su un profilo che il commissario considera un esempio di merito e di cura dei più giovani.

L’emozione

Il diretto interessato ha raccontato sul suo profilo Facebook le sue emozioni: «Accolgo con grande orgoglio ed emozione la nomina, un incarico prestigioso che segna per me un nuovo capitolo professionale e umano». Tra i ringraziamenti, oltre a Malagò, ci sono il presidente della componente tecnica Renzo Ulivieri e la famiglia. Agus parla di una sfida nuova, da vivere al servizio dei giovani Azzurri e del calcio italiano. Poi una chiusura che sa di dedica all’Isola: «Dalla Sardegna alla Nazionale, con la stessa passione di sempre».

La sua storia sportiva si è scritta quasi tutta sui campi sardi. Dolianova, Serdiana, Settimo, Gialeto, Pirri, Asseminese, Villaputzu, Pula e Quartu sono le tappe di un percorso da allenatore, responsabile tecnico e coordinatore. I ragazzi sono sempre stati al centro, con una parentesi nella Serie A2 femminile.

Il percorso

Accanto al campo c’è l’impegno nell’associazione allenatori: nel 2002 la presidenza dell’Aiac cagliaritana, poi tredici anni alla testa di quella regionale, fino al 2024. Nel curriculum figurano anche il Collegio arbitrale della Lnd, il Consiglio del Comitato regionale e l’insegnamento nei corsi Uefa. A questi si aggiungono le collaborazioni con club come Cagliari, Inter, Roma, Bologna e Chievo. Oggi è direttore generale e formatore del Club Sardegna Calcio e, dal 2024, del Club Sardegna International; dallo scorso anno siede anche nel Consiglio nazionale Aiac.

Nel nuovo ruolo dovrà accompagnare staff e giocatori nei primi passi in Nazionale. Una missione che il dirigente di Soleminis affronta, parole sue, con entusiasmo e umiltà.