Angelina Mango vince Sanremo Secondo Geolier, terza Annalisa 

Angelina Mango vince il settantaquattresimo Festival di Sanremo. Secondo Geolier, terza Annalisa. Nella top five Ghali e Irama, Mahmood sesto, Miglior testo a Mannoia, Miglior arrangiamento a Mango. L'era Amadeus si chiude così, tra ascolti boom e strascichi di polemiche, quest'anno l'imbarazzante “Ballo del qua qua” con John Travolta, presunte pubblicità occulte e controversie sul televoto.

Dopo l'Inno di Mameli, parte la lunga maratona musicale con il traffico del voto da casa impazzito già prima delle dieci di sera. Ma Amadeus garantisce: nessun sms andrà perso. «Quando l'ultimo artista finisce di cantare, il primo è già in tournée», scherza Fiorello, l'amico di sempre che Amadeus ha voluto accanto a sé sul palco. Lo showman torna a pieno titolo “co-co” con un ingresso in grande stile: una rivisitazione de “L’uomo in frac” tra Domenico Modugno e “Billie Jean” di Michael Jackson, con un costume luminoso dagli inserti led e i ballerini della Compagnia ucraina di danza hi-tech di Kiev: «Per fare questo numero sono stato in carica tutto il pomeriggio». È solo la prima di una lunga serie di gag. Lunga e ultima: «Amadeus hai fatto il 67 per cento di share: non sei più un partito, sei una coalizione da solo. Questo vince le europee e si prende l'Eurofestival, state attenti», mette in guardia Fiorello, che tira in ballo anche il figlio Josè: «Sono cinque anni che sei lì, l'anno prossimo te tocca andà a scuola».

Premi e fischi

Loredana Berté vince il Premio della Critica intitolato a Mia Martini, Angelina Mango si aggiudica il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Ma ci sono ancora fischi all'annuncio della classifica basata sulla media delle quattro serate precedenti: già la notizia di Geolier primo, davanti ad Angelina Mango e Annalisa, fa ripiombare il teatro nella protesta. Ma Amadeus stavolta non ci sta: «Io capisco ed è giusto, fa parte della storia di Sanremo. Ma vi chiedo il rispetto per tutti e 30 i cantanti in gara».

Il divo di Orosei

Invocata a gran voce sui social, è finalmente “Tuta gold” per Mahmood. Tuta per modo di dire: il divo di Orosei si presenta sul palco con un anorak nero con dettagli di borchie e pantaloni cargo ricamati con paillettes dorate disegnati per lui da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino. Poi si scatena circondato dal corpo di ballo e ringrazia «tutte le artiste e gli artisti che ci hanno regalato la loro visione del mondo in maniera totalmente libera su questo palco. Viva le differenze e la libertà di pensiero sempre e comunque».

La gara

Per l'ultima esibizione la serata è delle dediche: BigMama «a chi prova vergogna: credete sempre in voi stessi, credete nei vostri sogni e se volete ballare, ballate». Gazzelle a «Giovanna, una persona che mi manca molto». Dargen D'Amico canta “Onda Alta” e poi bacia Mara Venier. I Negramaro urlano: «Viva la musica, viva la libertà, viva la pace». Ghali “italiano vero” saluta Baggio, il suo quartiere di Milano, e il suo alieno gli bisbiglia all'orecchio: «Stop al genocidio». Angelina Mango scivola sul palco, sorride imbarazzata e incassa una standing ovation. Geolier scende nella platea che lo aveva fischiato. Emma dedica il suo Sanremo al padre Rosario. Stash dei The Kolors alla famiglia: «Giulia ti amo», urla alla sua compagna. Mr. Rain appoggia i fiori sull’altalena: «Per tutte le persone che sentono un vuoto dentro». Con Fred De Palma parte il freestyle.

Bolle e foibe

Super ospite Roberto Bolle che incanta sulle note del “Bolero” di Ravel, Tananai e Tedua sui palchi esterni mentre Gigliola Cinquetti celebra i 60 anni di “Non ho l'età”. C'è spazio anche per il ricordo del dramma delle foibe. L'orchestra suona “Io che amo solo te di Sergio Endrigo”: «Era nato a Pola», dice Amadeus, «e nel 1947, a causa delle cessione dell'Istria alla Dalmazia, fu profugo con la madre. Un dramma vissuto da tanti connazionali. Le milizie di Tito misero atto una strage di massa».

Gli affari

Tutto il giro d'affari intorno al Festival quest'anno è valso 205 milioni di euro, secondo Ernst&Young (EY), che ha analizzato voce per voce gli effetti sull'economia della super kermesse nazionale: 6 milioni in più rispetto allo scorso anno, principalmente per effetto di una maggiore raccolta pubblicitaria. E dalla pubblicità agli alloggi, passando per il catering e la produzione, i posti di lavoro attivati sono stati oltre 1.300.

