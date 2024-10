Angelina Mango: «Stop al tour» per motivi di salute 

«Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto». Firmato Nina. La pagina bianca di un quaderno, la scrittura in stampatello, qualche cuoricino qui e là: Angelina Mango comunica così, con una foto della sua lettera ai fan pubblica sulle sue pagine social, la difficile decisione di fermare un tour appena iniziato che l'avrebbe portato nei club italiani e in quelli europei.

«Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore - ha scritto l’artista nel suo messaggio - Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l'affetto che so che riceverò in questi giorni». Quindi niente concerti per tutto l’autunno.

RIPRODUZIONE RISERVATA