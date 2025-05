Angelica Sanna e la Pgs Audax «A Frutti d’Oro sto benissimo» 

«Il quarto posto per noi è come aver vinto il campionato». L’emozione per un traguardo inimmaginabile a conclusione della stagione di Eccellenza è ancora grande per Angelica Sanna, 18enne centrale difensiva della Pgs Audax Frutti d’Oro. Con trenta punti in diciotto partite la squadra di Gianluca Pistilli l’ha spuntata all’ultimo sulla Gioventù Assemini (appaiata a pari punti) per la migliore differenza reti: il +18 delle biancoverdi contro il +13 delle asseminesi a rompere un equilibrio altrimenti perfetto tra le due squadre. Decisivo l’ultimo successo per 15-0 sul Selargius la settimana scorsa.

«Gruppo forte»

«Abbiamo lavorato molto duramente, anche dal punto di vista tecnico, e i risultati sono arrivati», spiega Sanna, che poi sottolinea l’importanza del gruppo: «Siamo molto legate tra noi, abbiamo un gruppo unito e forte. C’è stato un’ottima intesa di squadra nel corso di tutta la stagione».

La giocatrice, originaria di Sarroch, è al suo secondo anno in biancoverde. Ha iniziato da piccola (aveva otto anni) a praticare il calcio nel suo paese per poi fare il salto di qualità a dodici anni, quando ha cominciata la sua avventura quinquennale nel Cagliari Calcio con l’esordio nella formazione U17. «Un’esperienza che mi è servita tanto per crescere», rivela Sanna.

Il suo percorso di maturazione è proseguito con la maglia dell’Audax, alla quale è legatissima. «In futuro mi vedo ancora qui per migliorare ulteriormente. Mi trovo bene con le mie tante compagne ex Cagliari, e anche con le nuove ragazze abbiamo costruito amicizie importanti».

