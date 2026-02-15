Angelica Ruzzoni, la brillante laureata premiata alla Camera 

Angelica Ruzzoni, 25 anni di Ussassai, è tra i mille giovani laureati italiani ad aver ricevuto il Premio America Giovani, attribuito ogni anno dalla Fondazione Italia USA agli studenti che si distinguono per un percorso di studi di eccellenza.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 26 gennaio presso la Camera dei Deputati, conferendo ad Angelica un attestato di merito e un importante riconoscimento a livello nazionale. Laureata all’Università di Cagliari in Lingue e culture per la mediazione linguistica e successivamente in Lingue e letterature moderne europee e americane, Angelica ha costruito il suo percorso accademico con costanza e passione.

Il premio le ha consentito di accedere, grazie a una borsa di studio, al Master Executive in Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy, che sta attualmente frequentando, affiancandolo all’esperienza del servizio civile. Angelica sogna di insegnare, lavorare a contatto con i giovani. I suoi desideri restano legati alla Sardegna e al suo paese d’origine, dove auspica di poter vivere e formare una famiglia. «Sono fiera di questo traguardo – afferma – e desidero dedicarlo alla mia famiglia e ai miei compaesani, senza i quali nulla sarebbe stato possibile». (f. c.)

