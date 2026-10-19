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20 ottobre 2026 alle 00:44

Angelica Perri vince il “Premio Parodi” 

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La diciannovesima edizione del “Premio Andrea Parodi”, uno dei più importanti contest italiani di world music, parla calabrese. La cantautrice Angelica Perri, classe 2001, ha conquistato il primo premio assoluto al Teatro Massimo di Cagliari, convincendo, all’unanimità, le giurie. Un successo straordinario per la giovane artista, prima calabrese a vincere la manifestazione, imponendosi in un contesto internazionale ricco di concorrenti provenienti da quattro continenti.

Perri ha conquistato la vittoria il brano “Licange”, un pezzo caratterizzato da ironia, giochi linguistici e un forte legame con le proprie radici musicali, focalizzato su temi attuali come la lotta alla precarietà. La cantautrice non si è limitata alla vittoria principale: ha fatto incetta di riconoscimenti, portando a casa anche il prestigioso Premio della Critica e la Menzione della Giuria Internazionale. La cantante riceverà una borsa di studio di 2.500 euro. Il Premio della Critica le permetterà inoltre di realizzare un videoclip professionale prodotto dalla Fondazione Andrea Prodi e di salire sul palco dell’European Jazz Expo.

Questa edizione del Premio, ancora una volta sotto la direzione artistica di Elena Ledda, ha assunto un valore simbolico profondo. L'edizione 2026 ha infatti coinciso con il ventesimo anniversario della scomparsa di Andrea Parodi, indimenticata ed indimenticabile voce dei Tazenda, pilastro della musica etnica e d’autore su palcoscenici del mondo.

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