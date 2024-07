Angeli del soccorso in emergenza 

C’è chi abbandona ancora prima della fine del corso. Ma anche chi, una volta diventato volontario, non porta avanti la missione sostenendo di non avere più tempo. In tutta la provincia di Oristano sono necessari più “angeli custodi”.

L’allarme

Pochi giorni fa è stata la Croce rossa, dopo aver finito la formazione di undici nuovi volontari nella sede di Riola Sardo, a lanciare l’allarme: «In tutta la provincia, tranne Bosa, siamo circa 300 iscritti ma operativi solo un centinaio - dice Marco Mocci, referente dell’associazione per il territorio - Tra il 118, la presenza nelle manifestazioni, l’aiuto nel sociale siamo allo stremo. Ci sono zone come Ghilarza, Abbasanta e Marrubiu scoperte. Purtroppo non c’è l’usanza di mettersi al servizio degli altri e di rischiare, non è sempre semplice intervenire». Mocci fa notare che «ogni volta che promuoviamo un corso si iscrivono tantissimi giovani, poi però lo portano a termine in pochi. L’ultima volta ci sono state 70 adesioni, hanno finito in undici». Il presidente della Croce rossa, sezione Oristano, Fabrizio Piras fa un’altra analisi: «Tanti ad esempio non vorrebbero guidare subito l’ambulanza, ma da noi non si sale prima di nove mesi di corso. Va detto che la Croce rossa si occupa di tanto altro».

Pochi volontari

Non va meglio per l’associazione Volontari Marmilla di Mogoro, che effettua sia il servizio di emergenza con l’ambulanza, sia quello del trasporto sanitario per persone disabili e inferme, per ricoveri, dialisi, visite, dimissioni e trasferimenti. «Operativi siamo in 20 – fa sapere il vicepresidente Ignazio Vacca – Abbiamo provato in tanti modi a convincere le persone ma la maggior parte, pur dicendosi interessata, poi non si presenta. Chiediamo ai giovani ma non solo di venire nella nostra sede per capire cosa fa un volontario, come lo fa e perché lo fa». Anche la storica Lavos oristanese ha gli stessi problemi. «Noi siamo 45 iscritti, compresi diversi anziani che però dopo i 65 anni non possono effettuare servizi in emergenza – spiega il presidente Giambattista Longu -Operativi siamo circa trenta, pochissimi. E la situazione si complica in estate, quando anche i giovani partono per fare la stagione fuori». I volontari sono pochi ma le richieste di intervento sono tante ogni giorno. «A mio avviso i ragazzi di oggi non capiscono l’importanza dell’aiutare gli altri - va avanti Longu - Comunque chi vuole conoscerci può venire nella nostra sede o inviare una mail».

