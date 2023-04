Angeli del soccorso da 40 anni 

«Essere volontario è cercare di combattere il male di questa società, l’arrivismo, l’egoismo e l’indifferenza. Riuscire a trasmettere un contatto umano alle persone che ne hanno bisogno». È tutto nelle parole del presidente Toto Porceddu, 76 anni, il senso dell’impegno dell’Sos Quartu che il 14 aprile festeggia 40 anni di attività di 118 e Protezione civile. Anni spesi ad aiutare chi ha più bisogno, senza fermarsi un attimo nemmeno nei momenti di più grande difficoltà passando per alluvioni, terremoti e per la terribile emergenza del Covid, stanchi ma sempre con il cuore pieno di gratitudine.

La storia

Un compleanno speciale per questa associazione costituita ufficialmente il 14 aprile del 1983. E tra i fondatori c’era proprio Porceddu: «Eravamo un gruppo di soci iscritti alla Misericordia – racconta -. Nel 1982 nell’associazione ci fu un po’ di maretta perché non si volevano accettare più laici e così in 37 ce ne andammo». Da lì a poco la decisione di creare l’Sos, <all’inizio non avevamo mezzi e collaboravamo con la Guardia medica di via Caserma, poi quando riuscimmo a mettere in funzione una piccola ambulanza che ci aveva dato l’Sos di Milano cominciammo la nostra strada da soli». Una strada fatta di esperienze toste: «Sono stati 40 anni di grande lavoro e soddisfazioni» dice ancora Porceddu. «Per raccogliere fondi avevamo persino organizzato una sfilata con dei modelli nell’ex cinema Il Nuovo». Il momento più duro? «Quando arrivammo a Is Mortorius per un incidente. Padre e figlio erano finiti sul costone. Il bimbo aveva cinque anni e morì poco dopo in ospedale. E poi quella ragazzina di 16 anni investita da una betoniera in via Cagliari». Nel mezzo tante prime volte. «Siamo stati i primi a inventarci all’epoca il soccorso sanitario con la motoambulanza e i primi a organizzare tante iniziative come la Giornata della Solidarietà».

Lo tsunami Covid

Cristian Gitani, 49 anni, attuale vicepresidente, è all’Sos da 25 anni ed è anche responsabile di protezione civile dell’associazione. «Ci siamo trovati a gestire anche l’emergenza Covid, collaborando nell’hub vaccinale, ed è stato devastante. Quando andavamo nelle case a distribuire la spesa è stato terribile vedere la sofferenza di chi aveva perso il lavoro e non sapeva come andare avanti». Il primo intervento se lo ricorda bene: «Ero stato chiamato per un’overdose alle ex Fornaci Picci. Un giorno terribile in cui anche un poliziotto si ferì con una siringa. Prima non c’era la medicalizzata e tutti gli interventi li facevamo noi, incidenti mortali, suicidi». Adesso i soci sono 110.