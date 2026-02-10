VaiOnline
San Giuseppe.
11 febbraio 2026

«Angela riempiva di luce gli altri» 

La bara di legno chiaro ai piedi dell’altare, tanti fiori all’ingresso della chiesa di San Giuseppe, presenza d’affetto nella sua città. Angela Azzaro, giornalista molto apprezzata, protagonista di tante battaglie in difesa dei diritti e delle donne, firma di varie testate nazionali, presenza brillante di molti talk televisivi, è tornata a casa per l’atto finale. La messa ieri alle 15, 24 ore dopo la commemorazione che si era svolta a Roma, nella chiesa sconsacrata di Santa Rita. Don Roberto Carta, nell’omelia, mette assieme tanti ricordi dei parrocchiani, come la sua lontana esperienza di fede, le sue battaglie appassionate e coerenti a sostegno degli ultimi, «non per pietismo e commiserazione - precisa - ma per una chiara scelta di vita». E aggiunge: «La cosa più bella che mi è stata sottolineata è la sua libertà. La libertà è sempre piena di passione, lotta e anche di rispetto». «Angela quando la si incontrava riempiva di luce l’altro, lo illuminava. Una cosa bellissima», conclude il sacerdote davanti ai parenti e agli amici nuoresi della giornalista, partita da qui per una brillante carriera interrotta a 59 anni.

