Angela Guiso: Deledda un’eroina ambientalista  

Battagliera, dinamica, antesignana delle attualissime battaglie per l’ambiente, molto più colta di quanto la tradizione riporti e ingiustamente poco considerata dalla letteratura italiana. Grazia Deledda ieri è stata ancora una volta protagonista al Salone internazionale del libro di Torino. Alla scrittrice nuorese (Premio Nobel) è stato dedicato il convegno “150 anni di Grazia” curato dall’Associazione editori sardi che ha richiamato 150 appassionati.

Il dibattito, moderato da Alessandro Marongiu, ha coinvolto Duilio Caocci dell’Università di Cagliari, Piero Mura e Dino Manca dell’Università di Sassari e la saggista e critica Angela Guiso firma di punta delle pagine culturali ed editorialista de L’Unione Sarda. Proprio Guiso ha sottolineato come Grazia Deledda possa essere a buon diritto considerata quasi come un’eroina ambientalista: la sua descrizione dei paesaggi sardi, così precisa e puntuale, dev’essere vista come una difesa strenua della natura in cui ha vissuto in Sardegna prima del suo trasferimento romano. È superata, inoltre, la visione dell’autrice come una donna ingenua e poco colta: secondo i carteggi studiati da Piero Mura, infatti, a Roma Grazia Deledda seguiva regolarmente le lezioni universitarie all’Università La Sapienza, pur non essendosi mai iscritta «perché non voglio fare l’insegnante ma la scrittrice», diceva. Nonostante la grande importanza di Deledda per la letteratura italiana, troppo spesso è stata esclusa dalle antologie: come ha spiegato Dino Manca.

RIPRODUZIONE RISERVATA