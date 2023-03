Angela, dall’inferno alla rinascita 

Angela Cardinale ha 24 anni. Quando ne aveva 12, ha smesso di mangiare. Poco alla volta, un boccone dopo l’altro. Fino a quando lo stomaco non si è chiuso e la forza di volontà ha preso il sopravvento su tutto.

«Mi sono sviluppata prima delle mie coetanee, e questa differenza ha iniziato a pesare quando ho cominciato con la danza classica». Una storia simile a quella di tante altre ragazze, quella di Angela, iniziata con una dieta fai da te. «Non avevo nessun tipo di competenza. E ho fatto un disastro. La dieta consisteva nel privarmi di ciò che mi piaceva mangiare. E io ho sempre amato il buon cibo. Ma tagliavo, sulle quantità, in modo indiscriminato. Ho perso tanto peso, tanto da cancellare il ciclo mestruale». Sono le prime avvisaglie di un corpo femminile che si ribella ad un controllo che diventa una sorta di potere assoluto.

Digiuno e abbuffate

Il digiuno, poi le abbuffate. «È stato il periodo dell’avvento di Instagram e per saziarmi guardavo spesso immagini di food porn. Da lì in poi non sono più riuscita a controllarmi e sono iniziate le abbuffate compulsive». Il peso che aumenta e l’incapacità di guardarsi allo specchio, di avere relazioni sane, di amarsi. «Ero fragile e, quando si è ragazzini, si crea spesso una malsana competizione, principalmente sull’estetica. Sono stata presa in giro. Compagni che dicevano che ero brutta. O le classiche liste, io ero sempre l’ultima» ricorda oggi Angela, con il sorriso però.

La svolta arriva quando lascia Cagliari per Bologna: «Ho scoperto che, a prescindere dal mio corpo, potevo fare tutto. Che il sovrappeso non determinava chi fossi e che la cura era collegare il cibo all’emozione. La condivisione del cibo e degli spazi sociali e fisici con gli altri ha rinormalizzato il mio modo di mangiare. Accettare le abbuffate e guardarle dall’esterno mi ha permesso di mangiare senza giudicarmi».