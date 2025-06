Angela Celentano, c’è una pista turca «Ora il test del Dna» 

NAPOLI. Un test del Dna chiarirà se una ragazza che vive su un isolotto in Turchia sia Angela Celentano, la bambina di cui si persero le tracce il 10 agosto 1996 mentre era sul Monte Faito con la famiglia per una scampagnata. A disporre l’accertamento è la gip di Napoli Federica Colucci, che ha anche chiesto alla Procura di completare una serie di accertamenti rimasti in sospeso dal 2022.

Tutto nasce da una indiscrezione che una donna avrebbe rivelato a un parroco in confessione: un’informazione rimasta segreta per anni e poi rivelata alla blogger Vincenza Trentinella che nel 2009, dopo la morte del sacerdote, ha aperto la “pista turca”. I genitori di Angela, che oggi avrebbe 32 anni, non si sono mai rassegnati all’idea di non rivedere più la figlia e le ricerche sono arrivate all’isolotto turco di Buyukada, dove la giovane vive con un uomo indicato come suo padre. Il giudice ha chiesto al pm, il sostituto procuratore Giuseppe Cimmarotta, che vengano sentiti i possibili testimoni turchi, e in particolare un avvocato, per identificare la ragazza che appare in un video depositato dalla blogger. Per il Ros l’immagine effettivamente è somigliante alla ricostruzione del viso di Angela. Di recente il pm, dopo avere ottenuto risposte parziali alle sue istanze, aveva chiesto l’archiviazione del caso, ma l’autorità giudiziaria ha accolto la richiesta della famiglia Celentano e ora vuole identificare due persone entrate in contatto con la blogger nella sua missione esplorativa a Buyukada. Sono l’uomo con il quale la ragazza vive, che avrebbe una cicatrice sul collo, e un farmacista, anche lui contattato dalla blogger. Il Ros intanto è riuscito ad acquisire le dichiarazioni di un avvocato turco entrato in contatto con i legali dei Celentano e con la blogger: il gip vuole che dica ciò che sa e che possa essere utile a identificare la ragazza, alla quale intanto verrà chiesto il consenso a fornire il Dna.

