VaiOnline
Narbolia.
19 dicembre 2025 alle 00:35

Anfore e bronzetti per pagare la droga 

A casa un market di stupefacenti e reperti archeologici, 50enne nei guai 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un bronzetto nuragico come pegno o per saldare una partita di droga. È questa la pista investigativa seguita dalla Squadra mobile dopo il blitz dei giorni scorsi in un’abitazione di Narbolia. Qui è stato ritrovato un minimarket di stupefacenti con cocaina, hascisc e marijuana ma anche alcuni reperti archeologici che fanno ipotizzare un traffico di beni antichi legato a quello della droga. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura oristanese, ha denunciato un 50enne per detenzione e spaccio di stupefacenti e ricettazione di reperti archeologici.

Il blitz

L’indagine è nata dopo un attento monitoraggio e appostamenti da parte degli investigatori che per diversi giorni hanno tenuto sotto stretto controllo zone considerate a rischio. E non sono sfuggiti alcuni movimenti sospetti che hanno portato al 50enne di Narbolia: insospettabile e incensurato, ma con un tenore di vita decisamente elevato per uno che non ha occupazione stabile ma si dedica a lavori saltuari. Ulteriori controlli e le perquisizioni hanno consentito agli agenti della quarta sezione della Mobile di recuperare circa 35 grammi di cocaina, 200 grammi di hascisc e 100 grammi di marijuana, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e altri strumenti utilizzati abitualmente per lo spaccio. La varietà e la quantità della droga sequestrata e l’attrezzatura ritrovata fanno ipotizzare che il 50enne avesse messo in piedi un’attività ben organizzata, rivolta presumibilmente a rifornire di droga i più giovani.

L’indagine

Continuando a setacciare la casa, nello sgabuzzino degli attrezzi da giardino, gli agenti hanno trovato due anfore, presumibilmente di epoca romana e un bronzetto nuragico raffigurante un arciere. I reperti sono stati subito affidati agli esperti della Soprintendenza dei beni culturali di Cagliari che stanno effettuando gli accertamenti necessari per verificare l’autenticità e la provenienza. Dai primi riscontri sembrerebbero originali: un dato che, se confermato, dimostra l’esistenza di un mercato illecito importante. Una delle ipotesi è che i reperti provengano da scavi clandestini oppure che esista un traffico di beni antichi legato al mondo dello spaccio, che i reperti siano usati come moneta di scambio.

L’indagine intanto va avanti per cercare di individuare eventuali complici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il responsabile degli Enti locali prova a fare chiarezza sulla sentenza della Consulta aprendo un nuovo fronte polemico

Aree idonee, ora è scontro tra i Comitati e Spanedda: «La lezione non è servita»

L’assessore: «La legge 20 resta in piedi» La replica: «Avete abbandonato la Pratobello» 
Lorenzo Piras
Direttori generali, oggi i colloqui ai candidati e forse entro l’anno le nomine. Truzzu (FdI): il Campo largo ha fallito

Sanità, l’interim non sarà breve

Todde: «Serve un cambio di passo che voglio governare» 
Roberto Murgia
La compagnia: tre milioni di passeggeri nel 2025, presto nuovi investimenti sulla flotta

Scoppia la pace nei cieli sardi Ma la continuità resta in bilico

Aeroitalia ritira il ricorso al Tar e pensa a un’intesa con Ita  Nel frattempo è impossibile volare a ridosso di Natale  
Luca Mascia
Bilancio

Entrate, 570 milioni già in cassa

Stato-Regione, prima tranche dell’accordo: sarà usata nella variazione di febbraio 
Torino

Sgomberato Askatasuna. «Atto fascista»

Petardi e bottiglie sugli agenti, che usano gli idranti. Piantedosi: segnale dallo Stato 
Garlasco

Inchiesta, ultimo atto Stasi a sorpresa in aula I Poggi: «È colpevole»

Battaglia legale attorno alla perizia sul dna trovato nelle unghie di Chiara 