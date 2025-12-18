Anfore e bronzetti per pagare la droga 

Un bronzetto nuragico come pegno o per saldare una partita di droga. È questa la pista investigativa seguita dalla Squadra mobile dopo il blitz dei giorni scorsi in un’abitazione di Narbolia. Qui è stato ritrovato un minimarket di stupefacenti con cocaina, hascisc e marijuana ma anche alcuni reperti archeologici che fanno ipotizzare un traffico di beni antichi legato a quello della droga. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura oristanese, ha denunciato un 50enne per detenzione e spaccio di stupefacenti e ricettazione di reperti archeologici.

Il blitz

L’indagine è nata dopo un attento monitoraggio e appostamenti da parte degli investigatori che per diversi giorni hanno tenuto sotto stretto controllo zone considerate a rischio. E non sono sfuggiti alcuni movimenti sospetti che hanno portato al 50enne di Narbolia: insospettabile e incensurato, ma con un tenore di vita decisamente elevato per uno che non ha occupazione stabile ma si dedica a lavori saltuari. Ulteriori controlli e le perquisizioni hanno consentito agli agenti della quarta sezione della Mobile di recuperare circa 35 grammi di cocaina, 200 grammi di hascisc e 100 grammi di marijuana, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e altri strumenti utilizzati abitualmente per lo spaccio. La varietà e la quantità della droga sequestrata e l’attrezzatura ritrovata fanno ipotizzare che il 50enne avesse messo in piedi un’attività ben organizzata, rivolta presumibilmente a rifornire di droga i più giovani.

L’indagine

Continuando a setacciare la casa, nello sgabuzzino degli attrezzi da giardino, gli agenti hanno trovato due anfore, presumibilmente di epoca romana e un bronzetto nuragico raffigurante un arciere. I reperti sono stati subito affidati agli esperti della Soprintendenza dei beni culturali di Cagliari che stanno effettuando gli accertamenti necessari per verificare l’autenticità e la provenienza. Dai primi riscontri sembrerebbero originali: un dato che, se confermato, dimostra l’esistenza di un mercato illecito importante. Una delle ipotesi è che i reperti provengano da scavi clandestini oppure che esista un traffico di beni antichi legato al mondo dello spaccio, che i reperti siano usati come moneta di scambio.

L’indagine intanto va avanti per cercare di individuare eventuali complici.

