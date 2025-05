Anfora simbolo contro la violenza accolta in Municipio e all’Acquario 

Lo staff dell’Acquario di Cala Gonone ha ricevuto a Domusnovas “Sa mariga de s’aggiuru”, l’anfora in terracotta divenuta in Sardegna un simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. La consegna è avvenuta per mano della sindaca di Domusnovas, Isangela Mascia, e dell’assessora alle Pari opportunità Arianna Porcu. L’anfora, creata nel 2023 da un’idea della consigliera comunale Fabiola Barranca, raffigura con i suoi due manici il concetto di aiuto reciproco: un gesto di solidarietà, ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza. La sua collocazione in spazi pubblici mira a stimolare il dialogo, invitando ogni cittadino a lasciare messaggi e riflessioni. Sa Mariga viene ospitata fino al 13 maggio nel palazzo civico di corso Umberto a Dorgali dove è stata accolta dalla sindaca Angela Testone, dall’assessora alle Politiche femminili Sonia Mele, dal collega ai Servizi sociali Bernardo Carotti e dal direttore dell’Acquario Flavio Gagliardi, insieme a tutto lo staff della struttura. Dal 14 al 25 maggio, troverà dimora nell’Acquario di Cala Gonone. Previste diverse iniziative: incontri con le scuole, convegni, attività culturali e campagne di comunicazione. Obiettivo ribadire che la violenza sulle donne è una piaga che coinvolge tutta la società e solo attraverso la solidarietà e un’educazione fondata sul rispetto e sulla parità si potrà costruire un futuro diverso.

