Anfiteatro, un abbandono lungo 13 anni 

Lo vivono soltanto i gatti, ovviamente i topi, un senzatetto di tanto in tanto, e poi i fantasmi della nostalgia di chi, in quest’arena magnifica, ha applaudito un qualche spettacolo. “L’anfiteatro di Cagliari è il più importante tra gli edifici pubblici della Sardegna Romana”, è scritto nel sito del ministero della Cultura, ma a vederlo è un monumento all’abbandono, né più né meno di uno dei tanti nuraghi dimenticati e visitati solo dalle pecore. Il cancello, chiuso con una catena a doppio giro, si apre a orario per le visite guidate, una discesa lungo una passerella che, al netto della biografia narrata del monumento, fa vedere dal basso quel che già si può vedere dalla strada. Per il resto, sterpaglie e immondizia gettata qua e là, mentre al di qua della cancellata son tredici anni che si aspetta di vederlo rinascere.

La riunione a fine mese

Passerà ancora del tempo, questo è sicuro, ma intanto il progetto preliminare è pronto, assicurano dal Municipio, e verrà presentato (per i pareri preliminari) alla conferenza dei servizi convocata per il 26 marzo. «Abbiamo anche le risorse, 3 milioni del nuovo Pon Metro», avvisa il sindaco Paolo Truzzu. «È stato un lavoro lungo e complesso perché gli aspetti da valutare erano tanti, ma lascio un preliminare che, ottenute le autorizzazioni, permetterà agli uffici di definire assieme ai progettisti il piano esecutivo necessario per poter bandire la gara». Bisognerà vedere adesso se gli enti seduti al tavolo della conferenza dei servizi (Soprintendenza, Tutela del paesaggio, Università, uffici comunali diversi dai Lavori pubblici) alzeranno o meno il ciglio. Comunque sia, considerato l’approssimarsi delle elezioni di giugno, la giunta guidata da Paolo Truzzu – che del pieno recupero dell’anfiteatro romano aveva fatto un cavallo di battaglia della campagna elettorale per il mandato 2019-2024 – non ha centrato l’obiettivo. «No, non sarà la mia amministrazione a bandire la gara», dice con una punta di amarezza. E tanto meno quella che, aveva assicurato Truzzu, «riporterà la musica all’anfiteatro».

Il tetto di spettatori

Intanto, sottolinea, «abbiamo le risorse del Pon Metro e un progetto preliminare che mira a salvaguardare il bene archeologico, con interventi necessari per metterlo in sicurezza anche sotto il profilo dell’assetto idrogeologico». Il tutto, spiega il sindaco, «per arrivare alla possibilità di aprire l’anfiteatro alle visite di chi vuole apprezzarlo come bene archeologico e storico, ma anche a una fruizione dal punto di vista degli spettacoli». Per un massimo di 1.200 spettatori, «con soluzioni modulari a seconda del tipo di evento. I gradoni diventeranno la quinta, e gli spettatori saranno nelle postazioni costruite nel versante oggi più verde».

Ventaglio di soluzioni

La data del 26 marzo è vicina. «Un’ottima cosa», dice la soprintendente Monica Stochino. «Significa che entro fine mese ci saranno i pareri sul progetto». L’obiettivo è rendere fruibile il monumento chiuso dal 2011, e soprattutto riportarlo alla sua antica ragione sociale di arena per gli spettacoli. «Per la Soprintendenza il problema non si pone, se questo non entra in conflitto con l’esigenza di conservazione del bene. Ma, poiché nel corso della definizione del progetto sono stati diversi i tavoli tecnici, le soluzioni elaborate partono proprio dall’esigenza di tutela del bene». Niente più legnaia sui gradoni di pietra. «Stiamo ancora riparando i danni. La soluzione si è trovata certamente, il progetto ne prevederà più d’una e sceglieremo quella più congeniale sia per le esigenze del monumento che per la sua fruizione, comprese le finalità di spettacolo».

