Anfiteatro, spuntano nuovi scavi 

Il modo di dire cagliaritano Sa fabbrica de Sant'Anna presto sarà sostituito da Sa fabbrica de s’Anfiteatru . Perché se per costruire la chiesa di Stampace hanno impiegato due secoli, per recuperare e mettere a disposizione il monumento romano, visti i tempi della politica, occorrerà ben di più. I soldi non ci sono, almeno per quest’anno, e il progetto è ancora in una fase embrionale. Figurarsi poi parlare di gare d’appalto, utopistico solo pensarlo. Senza considerare le sorprese che un’indagine con il georadar potrebbe serbare. Nel frattempo l’Anfiteatro romano è visitabile sono in una piccola porzione, nel resto regnano l’incuria e l’abbandono, una terra di nessuno che ha ospitato senza tetto.

Tempi morti

Nelle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2019-2024 della Giunta guidata dal sindaco Paolo Truzzu, il tema relativo all’Anfiteatro compare ben 7 volte. Insomma, un cavallo di battaglia che il primo cittadino, al pari della raccolta dei rifiuti, ha utilizzato per mettere in evidenza due lacune del suo predecessore Massimo Zedda. «Ci impegniamo a valorizzare la cultura e l’arte a Cagliari cominciando dal recupero dell’Anfiteatro. L’Anfiteatro romano deve tornare ad essere il punto di riferimento per gli spettacoli estivi e al tempo stesso un grande parco integrato con l’Orto botanico di proprietà dell’Università. L’Anfiteatro romano ora è visitabile solo con i binocoli». Le elezioni di giugno 2024 sono dietro l’angolo e sembra difficile che Truzzu possa mantenere fede al suo obiettivo. Perché in oltre tre anni niente o poco è stato fatto. Quando il monumento sarà finalmente disponibile? L’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda gioca sulla difensiva e scinde i vari interventi. «I lavori per la rimozione della legnaia sono terminati nel 2021 e i lavori di pronto intervento per restauro e messa in sicurezza nel 2023. Stiamo lavorando sulla progettazione che è molto complessa. Il gruppo dei professionisti – aggiunge l’assessora Deidda- si stanno occupando degli studi geologici, idrologici, della vegetazione presente, della fruibilità, degli accessi e vie di fuga e altre varie questioni. L’amministrazione e i soggetti coinvolti valuteranno con la massima attenzione tutti questi aspetti per poi approvare le linee progettuali che illustreremo entro la fine del mandato». Un orizzonte c’è, ma è oggettivamente troppo vicino visti i tempi della burocrazia. Deidda non si sente in colpa sulle lentezze e sui silenzi che avvolgono l’Anfiteatro. «I ritardi e i tempi non dipendono dai politici. Noi – sottolinea l'assessora – dobbiamo adeguarci ai tempi dei progettisti».

Niente soldi

Francesca Mulas Fiori è una consigliera comunale dell’opposizione. «Ancora non è stato approvato il progetto per “Interventi di tutela e messa in sicurezza per la fruibilità dell’Anfiteatro Romano. Realizzazione di un’area spettacoli e dei percorsi di collegamento con l’Orto Botanico”, ma dagli uffici assicurano che i soldi per i lavori nel 2023 comunque non ci sono: il progetto potrà essere finanziato solo nel 2024». Per Francesca Mulas Fiori è meglio mettersi l’anima in pace: «Durante la commissione cultura la la funzionaria ci ha comunicato che rispetto al progetto la Sovrintendenza aveva richiesti ulteriori indagini. In alcuni punti nella zone dell’arena, dalla parte dell’Orto botanico, il georadar ha evidenziato anomalie. Bisogna capire di cosa si tratta e sono necessari altri approfondimenti».

