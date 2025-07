Anfiteatro, si cerca un gestore 

C’è un anfiteatro comunale inaugurato due volte ma che resta ancora chiuso. Uno spazio da 1080 posti che sarebbe perfetto per le attività culturali e gli spettacoli organizzati a San Gavino e che adesso è oggetto di scontro tra minoranza e maggioranza in Consiglio.

La storia

L’anfiteatro ricorda il Colosseo romano, sorge a fianco al teatro comunale da 300 posti. Nel 2000 il Comune riceve un finanziamento europeo da 960mila euro per la costruzione di questo spazio culturale, i cui lavori partono poco dopo. Nel 2006 la Regione concede ulteriori 460mila euro per il completamento dei lavori. Da alcuni anni l’anfiteatro ha finalmente tutte le certificazioni necessarie perché dopo l’inaugurazione del 2011 dovette chiudere e c’era il rischio concreto che rimanesse una grande incompiuta. Poi la seconda inaugurazione nel 2022. Da allora solo parole.

«Ci sono voluti ben 7 anni – ricorda l’ex assessore ai Lavori pubblici Stefano Musanti – per concludere l'ordinaria procedura di certificazione antincendio, (meglio tardi che mai). Il 2 luglio del 2022 l’inaugurazione è stata una data storica per la cultura sangavinese. La Regione concesse quasi 500mila euro, su progetto dell’amministrazione comunale, per trasformare quella che era un’arena in cemento in un vero e proprio anfiteatro».

Il dibattito

Ora la nuova amministrazione pensa alla sua gestione anche con nuovi investimenti come evidenzia l’assessore Riccardo Pinna: «Sull'anfiteatro stiamo andando nella direzione di darlo in gestione a un privato che lo sappia valorizzare e farlo funzionare sfruttandone le enormi potenzialità. Attualmente abbiamo previsto un finanziamento di 50mila euro per la sistemazione del palco in modo da renderlo appetibile e subito utilizzabile dagli operatori economici che manifesteranno interesse. Per l'estate è comunque previsto l'utilizzo per alcuni spettacoli che stiamo definendo».

Molto critica la minoranza che evidenzia la mancanza di manutenzione e di una programmazione per la stagione estiva: «Speriamo – dice Silvia Mamusa, ex assessora alla Cultura – che la manutenzione sia tempestiva e che consenta di tenere comunque alcune serate nel sito culturale. Sarebbe stato, forse, più opportuno inserire le stesse cifre già nel bilancio di fine 2024 in modo da poter essere certi di avere una struttura funzionante per l'estate. Anche per questo ritardo nella programmazione ci siamo astenuti nella votazione dell'avanzo di bilancio dell'ultimo Consiglio comunale. (g.pit.)

