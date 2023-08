Anfiteatro romano, via la discarica e i due senzatetto 

Da ieri Renè e il cane Magie sono di nuovo in mezzo alla strada. Dopo i servizi pubblicati dal nostro giornale e sul sito unionesarda.it, il Comune in fretta e furia ha provveduto allo sgombero del senzatetto che da mesi vivevano in una tenda di fortuna nell’Anfiteatro romano, il monumento più importante della città chiuso da 12 anni.

Lo sgombero

Ieri mattina due pattuglie della Polizia locale e gli assistenti sociali del Comune, coordinati dal dirigente Giambattista Marotto, hanno eseguito lo sgombero del musicista di strada e di un altro compagno di avventura, un uomo di Macomer, che come lui aveva realizzato un alloggio di fortuna sotto i pini, tra rifiuti e costoni rocciosi. Una volta che i due hanno lasciato l'area, gli operaio comunali hanno provveduto alla pulizia e alla sistemazione della recinzione divelta per creare un passaggio.

«L'intervento degli agenti della Polizia locale si è svolto nella massima serenità grazie alla collaborazione dei due soggetti che sono stati supportati dagli operatori del servizio Politiche Sociali», fanno sapere da Palazzo Bacaredda. «Contestualmente, gli addetti del servizio Igiene del suolo hanno provveduto alla completa pulizia della porzione occupata nei giorni scorsi, rimuovendo i tanti rifiuti presenti non solo nella zona sgomberata ma fino all'ingresso dell'Anfiteatro, mentre i colleghi della Protezione civile e dei Lavori pubblici procedevano alla chiusura del varco abusivamente aperto in via Anfiteatro».

Di nuovo in strada

Al nostro giornale René aveva raccontato che la sistemazione in una struttura pubblica non sarebbe andata bene a causa del cane. «Mi piacerebbe vivere in un vecchio camper o furgone, dove avere il concetto di casa e conservare le mie cose», aveva ribadito più volte. «Non ha accettato la nostra proposta, di inserimento in strutture comunale non ne ha neanche voluto sentir parlare», afferma l’assessora alle Politiche sociali Viviana Lantini. «I nostri assistenti sociali hanno provato in tutti i modi a convincerlo a trasferirsi in via Sant’Ignazio, ma non c’è stato verso, ha rifiutato con decisione».

Così alle 10 Renè con buste, zaini e strumenti, preceduto dall’inseparabile Magi, ha scavalcato il muretto della recinzione ed è risalito verso viale Buoncammino. Il problema più urgente è ora trovare un posto dove trascorrere la notte in attesa di tempi migliori.

Soluzione temporanea

Una volta completate le operazioni di sgombero e pulizia è stata sistemata una protezione per evitare l’accesso al monumento romano. Una soluzione temporanea che avrà breve durata. Tra pochi giorni quell’angolo nascosto e abbandonato tornerà a essere, in attesa che finalmente si proceda al recupero, quello che è da anni: discarica e rifugio per senzatetto.

