Anfiteatro romano, via al rilancio 

Ci sono le indagini geognostiche e quelle strutturali, sono stati fatti i rilievi ed è stato sottoscritto il contratto d’appalto con un raggruppamento temporaneo di imprese. Ora c’è anche il via della Giunta comunale al "progetto di fattibilità tecnica economica per gli interventi di tutela e messa in sicurezza per la fruibilità dell'Anfiteatro Romano” Un progetto che prevede anche la realizzazione di un’area spettacoli e dei percorsi di collegamento con l'Orto botanico”.

Ci sono anche i fondi: quattro milioni, uno in più dei tre stanziati dall’amministrazione Truzzu, che nel 2020 aveva avviato il percorso sul quale ora l’esecutivo Zedda impone un’accelerazione.

Che cosa è previsto

Gli interventi previsti sono scritti nella delibera: in primis la creazione di un area spettacoli che utilizza l’arena come palco per gli spettacoli, poi l’allestimento di una platea verde nel tratto mancante della cavea. A seguire l’adeguamento dei percorsi di accesso, il restauro del muro del podio, il risanamento e messa in sicurezza del primo ambulacro, il ripristino del muro di confine con l’Orto botanico, la salvaguardia dei versanti soprastanti.

Il nuovo accesso

L’accesso al monumento sarà l’attuale ingresso carrabile su via Sant’Ignazio da Laconi che permette un percorso di visita completo. “Essendo all’interno dell’area dell'Anfiteatro, l’ingresso non ha nessuna interazione con altre istituzioni né con l'Orto Botanico né con l'Università”, è scritto nella delibera. “L’unica difficoltà che presenta è l’accesso per i portatori di handicap per gli anziani e bambini ma – è scritto - può essere facilmente superata con l’utilizzo di kart elettrici”. Quanto all’accesso dall’Orto Botanico “potrà essere ripristinato per percorsi di visita integrati e per la sicurezza dell’area quale via di fuga blocco servizi”. In programma anche “la ristrutturazione del blocco dei servizi ritenuto indispensabile per la funzionalità dell'aria, come spazio per spettacoli ed eventi” a patto che mantenga l’intera volumetria oggi esistente.

I fondi

Il progetto è interamente finanziato con 4 milioni provenienti dal PN Metro Plus. Tre milioni sono già stati stanziati in bilancio negli anni scorsi, 859.684 euro saranno inseriti dopo l’approvazione dell’aggiornamento delle schede del programma 2021/2027, altri 140.315 euro già impegnati verranno rendicontati successivamente perché “rientrano nei criteri di ammissibilità della spesa previsti dal programma”.

I progettisti

I progettisti sono lo studio di architettura Ortu, Pillolla e associati, lo studio Romagnoli e Batocchioni associati, Carla Bangoni, Franco Gr Campus, Roberto Pischedda, Tiziana Sassu, Fabrizio Napoleone, e Leonardo srl.

I tempi non sono stati resi noti ma l’approvazione della delibera prelude a un avvio in tempi abbastanza rapidi.

Chiuso dal 2011, il monumento è stato la spina nel fianco delle ultime amministrazioni che per una serie di ragioni non sono riuscite a rendere disponibile a cagliaritani e turisti un bene di così alto valore storico e culturale. Nemmeno Paolo Truzzu, che pure lo aveva messo tra le priorità del suo programma elettorale, è riuscito a mantenere l’impegno nonostante nel 2020, con l’affidamento del piano, abbia avviato l’iter che ora il suo successore si avvia a portare a compimento. Tutto normale: si chiama continuità amministrativa e funziona al di là delle scaramucce politiche.

