«Anfiteatro Romano, troppe promesse: ora basta con i rinvii» 

Il Consiglio comunale si riunisce nuovamente oggi e domani: due sedute che si preannunciano “calde” per la discussione del Dup, il documento unico di programmazione. E tra i tanti argomenti affrontati c’è quello della cultura e della riapertura dell’Anfiteatro. Le date annunciate per un ritorno dei visitatori all’interno del monumento sono state numerose, e praticamente tutte disattese. Di concreto per ora c’è che sono stati aggiudicati i lavori per la riapertura – alle visite turistiche – dell’Anfiteatro: un progetto del Comune da 209mila euro. Poi ci sarà il secondo progetto da 4 milioni di euro per il recupero e la valorizzazione complessiva dell’Anfiteatro con la possibilità di organizzate spettacoli. Già nella prima riunione sul Dup, in Aula l’argomento è stato evidenziato. Lo scontro politico è servito.

La storia

Il consigliere di FdI, Pierluigi Mannino, ricorda: «L’Anfiteatro è stato chiuso nel 2011 da Zedda. Poi c’è stato il percorso provvisorio promesso per il 2025 da Zedda, rinviato al 2026 sempre da Zedda, con chiusura cantiere nel 2028. Alla fine parliamo di 17 anni per riaprire il monumento con una passerella». Per Mannino sarebbe meglio «portare avanti e concludere tre o quattro progetti, anziché annunciarne mille e non concludere nulla». L’Anfiteatro, come sottolinea Mannino, è «il monumento provvisorio» ed è «il paradosso perfetto: progettano il contorno da cartolina, ma il monumento resta chiuso». Giuseppe Farris rincara la dose: «La giunta aveva annunciato che Cagliari sarebbe ripartita dalla cultura e dal turismo. I risultati, contenuti nel Dup, parlano d’altro. Sull’Anfiteatro nel 2025 l’obiettivo della riapertura alle visite non è stato raggiunto ed è stato riprogrammato nel 2026. Tra progettazione, lavori e visite ne riparliamo nel 2028». Critico anche Roberto Mura: «Per l’Anfiteatro ci sono importanti risorse e il percorso di recupero era già stato avviato dall’amministrazione di centrodestra. Ora Zedda superi finalmente i suoi pregiudizi e restituisca a questo straordinario monumento i fasti del passato. Basta rinvii: vogliamo tempi certi per la riapertura. L’Anfiteatro deve tornare a vivere, non restare il simbolo delle occasioni perdute».

La lettera

Intanto il Comune si è fatto avanti scrivendo alla Figc una lettera con cui avanzerebbe la propria candidatura per ospitare uno degli appuntamenti legati agli Europei, il sorteggio, nel 2031, da svolgersi nell’Anfiteatro Romano. E si attende la conclusione della prima fase dei lavori. (m. v.)

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