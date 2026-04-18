VaiOnline
Piazza Veneto
19 aprile 2026 alle 00:24

Anfiteatro, riapertura entro l’anno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«I lavori relativi al primo lotto funzionale dalla cifra di 3 milioni e 500 mila euro stanno procedendo e si concluderanno con un intervento di maquillage per poi essere sottoposti ai collaudi nei mesi estivi». L’assessora ai Lavori pubblici, Giulia Corda, rassicura sul recupero dell’anfiteatro, chiuso dopo l’alluvione del 2013.

Spiega: «Il lotto è “funzionale” alla riapertura della struttura che, salvo imprevisti, dovrebbe esserci riconsegnata entro fine anno per la riapertura». I lavori in corso consentiranno l’attesa ripartenza di una struttura fondamentale per i grandi eventi in città. «L’interpretazione secondo cui gli altri due lotti previsti dal progetto (interventi per ulteriori 2 milioni di euro) ne impedirebbero l’apertura è errata e fuorviante», sottolinea. E aggiunge: «Questi ulteriori lotti ancora non finanziati riguardano interventi esterni alla struttura. Si tratta della prosecuzione dei lavori di regimentazione delle acque, ma nelle sezioni di quartiere a monte e a valle dell’anfiteatro. Le attività sull’impianto stanno procedendo regolarmente. Le criticità tecniche presentatesi nel corso dei lavori (impreviste e imprevedibili ma anche fisiologiche in questo tipo di interventi) sono state puntualmente affrontate e risolte. Stiamo lavorando al risultato, ossia la riapertura».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le iniziative

Cagliari, tra cultura e impegno civile

l Artizzu, Ragas
La crisi

Libano, tregua violata Ucciso un casco blu

La vittima è il francese Florian Montorio Macron: Hezbollah responsabile dell’attacco 
Diesel alle stelle: «Se resta sopra i 2 euro al litro non c’è speranza per le imprese»

Camionisti pronti al blocco: «Non possiamo più viaggiare»

Mezzi pesanti fermi anche in Sardegna per il caro gasolio Le associazioni: «Il Governo deve intervenire subito» 
Roberto Carta
Vargiu (Adiconsum): «Niente risposte dal dg della Asl». Meloni (FdI): «La presidente Todde sospenda il trasloco»

Centro vaccini, la sede è un’incognita

Iniziate le operazioni di trasferimento ma nessuno sa quale sarà la destinazione degli scatoloni 
Cristina Cossu
Regione

Manovrina, 250 milioni per la sanità

Il Pd in pressing: «Troppe criticità, usiamo la variazione per affrontarle» 
Roberto Murgia
Chiesa

«Sarò efficacemente vostro servo»

Il ritorno a casa e la battuta in piazza: «I pastori sardi sono i migliori» 
Emanuele Floris
Turismo

Jana, il sogno di Mazzella prende vita

A Tortolì un borgo da 60 mila metri quadrati, 500 abitazioni e un investimento di 120 milioni di euro 
Simone Loi
Il caso

“Idili”, il videogame che racconta i nuraghi snobbato dalla Regione

Stefano Piras, 35 anni, e il suo team: «Senza fondi costretti a emigrare» 
Piera Serusi
il sit-in

La piazza dei Patrioti No-Ue

Salvini: remigrazione per chi sbaglia. Scontri tra polizia e antagonisti 