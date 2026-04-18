Anfiteatro, riapertura entro l’anno 

«I lavori relativi al primo lotto funzionale dalla cifra di 3 milioni e 500 mila euro stanno procedendo e si concluderanno con un intervento di maquillage per poi essere sottoposti ai collaudi nei mesi estivi». L’assessora ai Lavori pubblici, Giulia Corda, rassicura sul recupero dell’anfiteatro, chiuso dopo l’alluvione del 2013.

Spiega: «Il lotto è “funzionale” alla riapertura della struttura che, salvo imprevisti, dovrebbe esserci riconsegnata entro fine anno per la riapertura». I lavori in corso consentiranno l’attesa ripartenza di una struttura fondamentale per i grandi eventi in città. «L’interpretazione secondo cui gli altri due lotti previsti dal progetto (interventi per ulteriori 2 milioni di euro) ne impedirebbero l’apertura è errata e fuorviante», sottolinea. E aggiunge: «Questi ulteriori lotti ancora non finanziati riguardano interventi esterni alla struttura. Si tratta della prosecuzione dei lavori di regimentazione delle acque, ma nelle sezioni di quartiere a monte e a valle dell’anfiteatro. Le attività sull’impianto stanno procedendo regolarmente. Le criticità tecniche presentatesi nel corso dei lavori (impreviste e imprevedibili ma anche fisiologiche in questo tipo di interventi) sono state puntualmente affrontate e risolte. Stiamo lavorando al risultato, ossia la riapertura».

RIPRODUZIONE RISERVATA