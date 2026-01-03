Anfiteatro, la svolta è a un passo 

I segni dell’abbandono ci sono ancora: perché se è vero che la pulizia da erbacce e rifiuti (che i maleducati continuano a gettare dalla ringhiera) continua, all’Anfiteatro continuano a entrare tutti, anche persone senza fissa dimora che cercano rifugio.

Che fine ha fatto il progetto del Comune di rilanciare il monumento più importante di Cagliari (insieme al Bastione e Villa di Tigellio)? Un anno fa l’amministrazione, con propri fondi (80mila euro), aveva cominciato le pulizie in vista della realizzazione di un sistema di passerelle che in totale sicurezza (anche per persone con disabilità) consentisse a cagliaritani e turisti di visitare (davvero) il monumento dall’interno, fino alla parte ipogea, sotto il primo livello. Per questo c’era un progetto (pronto e già autorizzato dalla Soprintendenza) legato a un finanziamento della Regione (avanzo di bilancio) che a Palazzo Bacaredda aspettavano da un anno. Finanziamento che tardava ad arrivare e bloccava tutto. Ora sembra che quei soldi siano in arrivo: se così è, significa che potranno cominciare i lavori e riaprire il monumento alle visite, al più tardi, entro l’estate. «La chiusura preclude non solo il valore culturale ma anche il potenziale indotto economico e turistico», dice Edoardo Tocco (FI), che ha presentato una interrogazione in merito. «Le aspettative dei cagliaritani puntavano a una riapertura entro il 2025», aggiunge.

Sinergia

Comune e Soprintendenza di Cagliari lavorano in piena sinergia. «La riapertura, il prima possibile, è una priorità per il Comune e per noi», spiega Sabrina Cisci, funzionaria della Soprintendenza e responsabile della tutela archeologica dei monumenti di Cagliari. «Per questo obiettivo la cosa più importante è realizzare quei percorsi in sicurezza che sono legati a un finanziamento regionale. Se quelle risorse dovessero tardare ancora, valuteremo se sarà possibile organizzare comunque dei percorsi in sicurezza per piccoli gruppi, magari, con le guide. Perché il monumento va riaperto al più presto», ribadisce. Oggi lo si può visitare da una passerella dall’alto. Ma in questo modo, come dice qualcuno, «si vedono solo pietre». «Stiamo lavorando su due interventi distinti ma complementari», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Yuri Marcialis. «Il primo riguarda la riapertura alle visite: esiste un progetto pronto che prevede la realizzazione di camminamenti e percorsi guidati in sicurezza. Parallelamente stiamo lavorando all’intervento strutturale di lungo periodo, che porterà alla sistemazione definitiva e alla futura realizzazione della nuova area spettacoli», aggiunge.

Il futuro

Con 4 milioni di euro, uno in più rispetto ai tre recuperati dalla precedente amministrazione, nei prossimi anni l’Anfiteatro avrà una “seconda” vita. Un restauro sotto la supervisione della Soprintendenza che somiglia a una “rivoluzione copernicana” sulla disposizione di palchi e posti a sedere (per 500 persone, non di più) rispetto a come l’abbiamo sempre conosciuto. Nel progetto, è previsto anche un collegamento con l'Orto botanico. «Il Comune ci ha presentato il progetto di fattibilità già più di un anno fa», spiega la funzionaria della Soprintendenza e responsabile della tutela archeologica dei monumenti di Cagliari. «Noi lo abbiamo rispedito con le nostre prescrizioni, c’è stata anche la conferenza di servizi, si arriverà a una gara internazionale. Il progetto permetterà la fruizione dell’Anfiteatro in maniera più ampia, collegandolo con l’Orto Botanico, e ci sarà spazio per gli spettacoli con un numero contenuto di persone. Per questo progetto servirà più tempo». Si parla di due anni. Nel frattempo, però, l’Anfiteatro può tornare a vivere.

