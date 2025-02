Anfiteatro, la maledizione dell’acqua 

È una maledizione d’acqua quella che incombe sui lavori per restituire ai nuoresi l'anfiteatro dedicato a Fabrizio De André, chiuso da oltre dieci anni. Ci sarà da aspettare. Sono ancora poche le speranze sulla ripresa delle attività in estate ma quel che è certo è il massimo impegno da parte del Comune e del commissario Giovanni Pirisi nel riuscire a concretizzare più opere possibili da restituire alla città prima della fine della primavera e dell'arrivo di un nuovo sindaco. I lavori continuano, non con poche difficoltà, complice anche il maltempo. L'acqua è sempre stata un problema. Pare, infatti, che in origine, sotto il campo scuola Tommaso Podda (o campo Coni) ci fosse una fonte, poi intubata per evitare l'inquinamento con gli inerti. A causa di un sovraccarico, il tutto è crollato e l'acqua ha invaso l'anfiteatro. La necessità di una condotta è dunque fondamentale, e si procede su questa linea.

Iter travagliato

La riapertura dell'anfiteatro era già slittata lo scorso anno. Chiuso dal 2013 dopo un'alluvione (venne dichiarato inagibile a causa di un torrente sotterraneo che aveva creato sotto le tribune un cedimento, una voragine di 20 metri) ora sembra subire un altro piccolo rallentamento, non inaspettato. A ricordare i costi e le vicende è l'ex assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu che afferma: «Nel 2023, grazie al lavoro degli uffici dell’assessorato e del Comune di Nuoro riuscimmo a salvare il finanziamento da 3,5 milioni che oggi consente l’esecuzione dei lavori. Quelle risorse, infatti, ricadevano all’interno di una programmazione risalente alla giunta Pigliaru e dovevano essere trasferite al Comune, soggetto attuatore, entro il 2023 per non essere perse».

Cleopatra

L’anfiteatro, così come i lavori sul ponte di Oloè tra Oliena e Dorgali, la diga di Cumbidanovu e il ponte di Badu ‘e Arru a Orgosolo, il ponte Murmusa a Bitti rientrava all’interno di una serie di interventi legati a opere colpite dal ciclone Cleopatra nel 2013. «Risorse sbloccate proprio nell’anno in cui ho guidato i Lavori pubblici in Sardegna. – prosegue Saiu – L’anfiteatro è un’opera fondamentale per Nuoro. Più di undici anni per un realizzare un intervento come questo sono però troppi e adesso non si può perdere altro tempo, riaprire l’anfiteatro è indispensabile per riconsegnare alla città uno spazio capace di ospitare grandi eventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA