Anfiteatro in rovina da dieci anni 

Da spazio simbolo della cultura cittadina a ferita aperta nel cuore di Nuoro. L’anfiteatro “Fabrizio De André”, cantiere abbandonato e invaso dalla vegetazione, attende di essere messo in sicurezza. Come successo alla gallerie di Mughina, anche qui i lavori di consolidamento, iniziati nel 2023, si sono presto bloccati tra scavi interrotti, carte in sospeso, tempi e costi amministrativi che si sono dilatati. Colpa di un canale fognario, che non era stato preso in considerazione ma che è da sempre lì sotto. Ora, mentre l’approvazione della proposta migliorativa dell’impresa aggiudicataria dell’appalto - disponibile già da maggio - arriva soltanto in autunno, si rende necessario un aggiornamento per riadattare il progetto alla situazione reale e riaprire il cantiere. Ma sono passati 10 anni.

Dieci anni di attese

Il dissesto del terreno su cui poggia l’anfiteatro è noto dal 2015, quando la Regione inserì l’intervento tra quelli prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Il Comune ricevette un finanziamento di 1,5 milioni di euro, destinati alla messa in sicurezza del versante e al recupero strutturale. Nel 2020 la cifra venne raddoppiata. Da allora, tra verifiche, pareri regionali, aggiornamenti e rimodulazioni progettuali, sono trascorsi dieci anni. Nel 2023 è stato approvato il progetto definitivo del primo lotto, con l’avvio dei lavori.

Lavori subito fermati

Per qualche settimana il cantiere ha preso vita. Poi, la scoperta di un vecchio canale fognario sotterraneo, non rilevato nelle indagini preliminari, ha imposto la sospensione e la redazione di una variante. Approvata la modifica nell’estate del 2024, il tempo è passato senza che il cantiere ripartisse. Nel frattempo, l’impresa ha proposto - già a maggio 2025 - una soluzione migliorativa, con l’obiettivo di ridurre i tempi e rendere più efficace l’intervento. Ma l’approvazione della proposta è arrivata solo ora.

Discarica a cielo aperto

Il sito è oggi aperto e accessibile a tutti, pure ai ragazzini, nonostante il cantiere sospeso. Nell’ingresso principale, dove un tempo si trovavano i contenitori per la raccolta dei vestiti usati, nessun cartello vieta l’accesso o indica la presenza di cantiere. Si notano le gradinate in cemento invase da erbacce e alberi. All’ingresso una discarica abusiva: tre mezzi comunali abbandonati, cannibalizzati. Ammassi di materiale di ogni genere. Vetri rotti, bagni divelti. E nel cuore dell’anfiteatro, sotto le tribune, una tamburlana colma di benzina: un rischio ambientale e di sicurezza gravissimo. Intorno, tagliaerba abbandonati e attrezzature del servizio verde comunale arrugginite, in un magazzino dimenticato e vandalizzato. Come i quadri elettrici. Ovunque segni di furti e razzie. Dieci anni di attesa, con l’anfiteatro sospeso tra degrado e speranza, in attesa che le intenzioni si trasformino in fatti. I mesi passano, e cresce il rischio che i 3 milioni di euro di fondi pubblici si disperdano in parcelle per progetti e varianti, senza che Nuoro possa riavere uno dei suoi luoghi simbolo.

