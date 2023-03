Anfiteatro, il tesoro inutilizzato 

Qualche visitatore scruta oltre la recinzione per capire se vale la pena visitare l’Anfiteatro. Rapido consulto e rapido dietrofront. Solo tre curiosi, un giapponese e una coppia di francesi, hanno avuto il coraggio di superare la catenella della biglietteria, gestita da marzo dalla cooperativa Semata di Dolianova, e spendere tre euro per un biglietto che consente a malapena di percorrere poche decine di metri di una passerella ingabbiata in una rete di plastica da cantiere. Alla fine del percorso una protezione metallica invalicabile. In platea e tra le gradinate le transenne con il simbolo del Comune a “difendere” il degrado e l’abbandono del tesoro storico.

Viale Sant’Ignazio, ore 11,35. Oltre il cancello arancione gruppi di studenti vanno e vengono dalle facoltà di Giurisprudenza ed Economia. Dal lato della Casa di riposo comunale, chiusa per lavori, tra la mensa della Caritas e l’ex Albergo del povero, il rumore assordante del martello pneumatico rende caotico il clima. La polvere, oltre le trincee degli operai, sollevata dal forte maestrale brucia gli occhi. Caos, appunto, perché per la chiusura di via Giussani e della salita di viale Buoncammino, viale Sant’Ignazio è a doppio senso di marcia. Una follia che certo non attira i turisti: arrivare in auto è impresa impossibile.

Eppure il monumento era ai primi punti del programma elettorale del sindaco Paolo Truzzu. Sull'area dell'Anfiteatro si sarebbe dovuta poggiare una pedana per il palco e l'area per gli spettatori. Sopra la pedana il palco e la platea, costituiti da allestimenti mobili, da montare prima degli spettacoli e da smontare alla fine degli stessi.

Buste di plastica, transenne arruginite ed erbacce alte più di un metro da ammirare su una passerella sgangherata. Tre euro sono davvero troppi per il disastroso spettacolo offerto dall’Anfiteatro romano. Chiuso dal 2011 l’antico monumento è la spina nel fianco delle ultime amministrazioni che non sono riuscite a rendere disponibile a cagliaritani e turisti un bene di così alto valore storico e culturale.

Eppure il monumento era ai primi punti del programma elettorale del sindaco Paolo Truzzu. Sull'area dell'Anfiteatro si sarebbe dovuta poggiare una pedana per il palco e l'area per gli spettatori. Sopra la pedana il palco e la platea, costituiti da allestimenti mobili, da montare prima degli spettacoli e da smontare alla fine degli stessi.

Il deserto

La domanda è: perché una persona dovrebbe visitare un luogo del genere, lasciato a se stesso?

La messa in sicurezza

I progetti per il riutilizzo completo dell’Anfiteatro romano per il momento sono nel cassetto dell’assessorato ai Lavori pubblici. Proprio ieri due tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo lungo la balaustra per l’attuazione di un bando destinato alla manutenzione ordinaria. «L’impresa 2 AC, che si è aggiudicata l’appalto, si occuperà di mettere in sicurezza la rampa Malgarise, della pulizia e della risistemazione dei bagni», afferma l’assessora Gabriella Deidda. «I visitatori così potranno accedere fino ad un quarto (circa) dell’emiciclo. Siamo ancora in attesa di un parere della Soprintendenza».

La Sovrintendenza

Che debba ancora arrivare il nulla osta della Sovrintendenza offre una prospettiva sui tempi per il recupero del monumento, che non si annunciano affatto brevi. «Sono in corso progettazioni e la durata è coerente con il tipo di intervento», afferma la sovrintendente Monica Stocchino. «Prima o poi si arriverà a un progetto esecutivo a alla riapertura del monumento». Anche perché non è tramontata l’idea della passeggiata che parte da viale Buoncammino e del campus universitario. «L’anfiteatro fa parte di un discorso globale che coinvolge anche l’Orto botanico».

Ripercorrere il passato sarà molto difficile. «Concerti rock mi sembrano improbabili», precisa Monica Stocchino. «Il teatro dovrà accogliere iniziative soft, più consone al luogo e alla sua storia, in linea con la conservazione del bene».

